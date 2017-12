Riik kavatseb karjääre korrastada ka Saaremaal

Saaremaal peab riik korda tegema seitse nõukogude ajast pärit ja kasutusest väljas karjääri.

Keskkonnaministeeriumi andmeil on Saaremaal revideeritud seitset karjääriala: Abula, Koguva, Kõruse, Lööne, Mõisaküla, Rõude ja Varkja. Seitsmest karjäärist kahes kaevandati varem paekivi, neljas kruusa, üks oli aga liiva-kruusakarjäär.

Kaevandamisega rikutud maa kogupindala ulatub 50,4 hektarini, millest 33,9 hektarit on vaja tehniliselt korrastada.

Ministeeriumi nõuniku Berit-Helena Lambi sõnul on enamik karjääre kavas muuta metsamaaks, Lööne, Rõude ja Varkja karjäär aga osaliselt veekogudeks. Abula ja Kõruse karjääri kohta on Kihelkonna vallavalitsus soovi avaldanud kasutada neid puhke- ja virgestusmaana.

“Lööne, Rõude ja Varkja karjääride ümbruses võivad olla geoloogilised eeldused maavara varuna kasutatavate setete levikuks,” ütles Lamp. “Selleks, et teada saada, mis omadustega setted on ja kuhu nad levivad, tuleks läbi viia geoloogiline uuring.”

Riigimaal mäetööstusmaana registreeritud kinnistul asuvast Mõisaküla karjäärist saaks aga kaevandada tehnoloogilist lubjakivi.

ERR-i andmeil on Eestis 170 aastaid kasutamata seisnud ja korrastamata kaevandust ning karjääri. Kuna suurem osa neist pärineb nõukogude ajast, pole nende omanikke võimalik kindlaks teha ja see tähendab, et riik on sunnitud need ise korda tegema.

Kõiki karjääre korrastama siiski ei hakata – ministeeriumi andmeil on 170 karjäärist 72 puhul võimalik maavarade kaevandamise perspektiiv.