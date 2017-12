Saaremaa Piimatööstus: Skandinaavia turg Aasia omast parem

Saaremaa Piimatööstuse tegevjuhi Ülo Kivise hinnangul on Skandinaavia turgudel tegutsemine efektiivsem kui Aasia-suunaline eksport.



“Meie fookuses on Skandinaavia, kui selles suunas järjepidevalt töötada, siis on see efektiivsem kui hakata uusi turge avastama,” ütles Kivine Äripäeva konverentsil Tööstuse Äriplaan 2018. Tema sõnul on eesmärgiks toota kõrgema lisandväärtusega öko- ja mahetooteid ning töötada Saaremaa kaubamärgi tutvustamisega lisaks Skandinaaviale ka Lätis ja Leedus.

“Me ei suuda Hollandi, Poola ega Saksamaaga võistelda Hiina turul ekspordihindadega. Eesti moodustab vaid 0,1 protsenti Euroopa Liidu piimandusest ja 6 protsenti Eesti piimandusest moodustab Saaremaa Piimatööstus,” ütles Kivine ja lisas, et Eesti toorpiimast eksporditakse umbes veerand Leetu, samas kui valmistoodangu eksport on seitse rekat päevas.

Saaremaa Piimatööstuse lisandväärtus töötaja kohta on umbes 29 000 eurot, mis on teistest Balti riikidest kõrgem, kuid jääb poole võrra alla Euroopa Liidu keskmisele, mis on ligi 63 000 eurot töötaja kohta.

Ettevõtte käive on tänavu kasvanud umbes 15 protsenti, mis tuleneb kallinenud toormehindadest. “Piima hind on tõusnud kolmandiku võrra ehk põllumehed saavad tänavu läbi kõrgema hinna 70 miljonit eurot rohkem,” ütles Ülo Kivine.

Ettevõte on tänavu alustanud ka tootmise laiendamisega, investeeringu maht on kokku ligi 2,4 miljonit eurot.

Selle jaoks on toetust saadud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) ja Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK).

AS Saaremaa Piimatööstus tegeleb toorpiima kokkuostu ja käitlemise ning toidukaupade jae- ja hulgikaubandusega. Ettevõte kuulub Saaremaa Piimaühistule.