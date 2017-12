Saaremaa võrkpallimehed tõusid tabeliliidriks

Nädalavahetusel kodus saadud kaks võitu tõstsid Saaremaa Võrkpalliklubi Credit24 esimese ringi järel meistriliiga liidriks.





Saaremaa VK mehed pidid laupäeval ilmutama vaimukindlust ja näitama tahtejõudu, et TU/Robežsardze vastu mängides raskest seisust välja tulla ja tüürida kohtumine lõpuks 3 : 1 võidusadamasse.

Kuressaare spordihoones mängitud võrkpalli meistriliiga kohtumises jäi Saaremaa Võrkpalliklubi neljandas geimis kaotusseisu 7 : 16, 11 : 19 ja 14 : 21, kuid suutis veel seisult 21 : 24 viigistada ja vormistada võidu 28 : 26.

Võit nõudis pingutust



Treener Urmas Tali ütles, et kaotusseisu jäädi rünnakul tehtud oma vigadest ja kehvast servi vastuvõtust anti vastasele initsiatiiv ära. Nii leiti end olukorrast, kust on väga raske välja tulla. “Aga siis tulid vastasel väsimuse märgid sisse, sest rünnakukoormus oli ikkagi kahe mehe peal,” rääkis ta. “Nende diagonaal väsis ja nurgast ei tulnud enam abi. Ise lõime lõpus ära ja nii ta käib. Ega meie serv ei olnud midagi müstilist, sest teises ja kolmandas läks serv väga pehmeks ära. Neil oli jälle vastuvõtt ka väga hea ja said võrgu eest teha, mis pähe tuli.”

Tali sõnul tõi lätlastele edu see, et nad võtsid servijoone taga riski ja sealt see vahe sisse tuli. Lõpus mängisid Saaremaa mehed tagasihoidlikumalt, aga sellest oli kasu. “Mõnikord on see mõttetu ettevõtmine, siis lüüakse pähe kinni, aga täna õnneks nii ei olnud,” lausus peatreener. “Kui seis oli 18 : 22, siis said kõik aru, et on, millele küüned taha ajada. Kui sellises olukorras tuleb punkt ja üks veel, siis see tõmbab adrenaliini üles ja on vesi meie veskile ning raske seis vastasele. Aga peamiselt tuli see nende eksimustest, mitte et oleksime ise midagi teinud.”

Saaremaa mehed võitsid esimese geimi 25 : 22, kaotasid teise 24 : 26, kuid võitsid kolmanda 25 : 13. Urmas Tali hinnangul oli viimane ohtlik võitmine. “Kvaliteedis ei tohi järele anda ja lohakused makstakse kolinal kätte,” tõdes ta.

Hüppeliigast vigastanud Hindrek Pulga puudumise tõttu ohtralt mänguaega saanud Siim Põlluäär tõi parimana 23 punkti, teda toetasid Rauno Tamme 20 ja Mihkel Tanila 12 punktiga.

Pühapäeval ei loovutanud Saaremaa VK kodus VK Biolars/Jelgavale geimigi ja võitis 3 : 0.

Kuressaare spordihoones mängitud kohtumises oli tasavägiseim esimene geim, mille võõrustajad võitsid 26 : 24, teine võideti aga kindlalt 25 : 17. Kolmandas kordus juba tavapäraseks saama hakkav stsenaarium, kus Saaremaa mehed jäävad kaotusseisu ja võitmiseks tuleb hakata tõsisemalt pingutama.

Raskest seisust välja



Nii avastati end 0 : 3 ja 2 : 7 kaotusseisust. Mihkel Tanila serviässast jõuti viigini 15 : 15 ja hoo üles saanud väljakuperemehed lätlastele enam sõnaõigust ei andnud. Rauno Tamme lõpetas geimi numbritega 25 : 18.

“Tund kuusteist minutit väga tõsist võrkpalli esimesest punktist peale,” märkis treener Urmas Tali. “Eilsest mängust oli soojendus all ja mingil hetkel hakkavad asjad välja tulema. Meil õnnestus esimese geimi lõpus lihtsalt seda asja kontrolli all hoida ja geimilõpp ära murda. Teises oli allaandmise moment vastaste poolelt.”

Tali sõnul oli kolmanda geimi algus paraku saarlastele klassikaline. “Ei saa aru, räägi või ära räägi,” lausus ta. “Kui sul on kaheksa punkti peal geimis juba kaks vaheaega võetud, siis järelikult on jama. See on meeste peas kinni.”

Nüüd ootab kolmapäeval ees karikavõistluste poolfinaal võõrsil Rakverega. “Proovisime see nädalavahetus terveks jääda,” selgitas peatreener. “Õnneks on poolfinaal kahes mängus kinni ja kui me libastume, siis on meil siin võimalik ennast veel korrigeerida.”

Samas on mitmed mehed vigastuse tõttu mängust väljas ja Rakveres mängida ei saa. Ka Urmas Tali tunnistas, et olukord on keeruline. “Peamine, et nädalavahetus läks hästi, keegi endale midagi külge ei pookinud, kõik mehed jäid terveks ja selles mõttes läks hästi,” lausus ta. Biolarsi vastu olid saarlastest resultatiivsemad Siim Põlluäär 19 ja Rauno Tamme 11 punktiga.

Kuna Pärnu Võrkpalliklubi kaotas pühapäeval Selver Tallinnale 2 : 3, tõusis ühepunktilise eduga tabeliliidriks Saaremaa Võrkpalliklubi.