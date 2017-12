Sutus harjutati põgeniku püüdmist

Pihtla kandis Sutus harjutasid Kuressaare politseinikud ja kaitseliitlased laupäeva varahommikul kinnipidamiskohast põgenenud kurjategijate tabamist.



”Õppuse kokkuvõtteks saab tõdeda, et meie vabatahtlikud kaitseliitlased on kõrgelt motiveeritud ja äärmiselt professionaalsed koostööpartnerid, kelle abiga me suudame lahendada ka kõige keerulisemad väljakutsed, ja seda kõigi jaoks turvaliselt,” ütles Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.