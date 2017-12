Taimede eluea pikendamine

Nii nagu kõik moed ja kombed tulevad ringiga uuesti tagasi, nii hakkab tasapisi ka dekoratiivtaimede kuivatamise komme jälle hoogu sisse saama. Võib-olla sellepärast, et inimene otsib tagasiteed looduslähedusse või soovib emotsioone mingilgi viisil konserveerida. Tuletame meelde võimalusi, kuidas tükikest loodust kauemaks säilitada.



Lihtne kuivatamine



5–10 vart punti siduda, pead alaspidi rippu, õhurikkasse, pimedasse ja kuiva kohta 4–14 päevaks, oleneb veesisaldusest taimes. Mida kiirem kuivamine, seda ergem värv säilib.

Unustatud lilled



Oleme sageli avastanud, et sünnipäevalilled, unustatuna kuhugi toanurka, on vee ära joonud, kuivanud ning säilitanud superhästi oma vormi ja kuju. Ei olnudki vaja midagi teha, loodus ise on meile sobivalt toiminud. Ainus riskimoment on taimedega, mille vars ei kanna pead ära ja kuivanud lill vajub kaelast longu. Seda pärast enam sirgeks ei saa.

Ajalehtede vahele



Sellise meetodiga saaksime lapikuid pinnalaotusi taime erinevatest osadest. Väga ruumilistest ja kohevatest lilledest sel moel head tulemust ei tule. 3–4-kihilisele ajalehele lappida taimeosi umbes 3–4 cm vahedega, peale uuesti 3–4-kihiline ajaleht ning raamatuvirn otsa. Mida kuivem ja soojem koht, seda kiirem on tulemus. Hoolikamad võivad ajalehti kahe päeva tagant vahetada.

Ahjus kuivatamine



Nii on võimalik kuivatada suurema veesisaldusega taimseid osi. Pean silmas eelkõige kõiksugu vilju – köögi- ja puuviljade kettaid või marju. Neid sobib kuivatada tavalise puupliidi küpsetusahjus pärast kütmist või mikrolaineahjus. Tänapäeval on olemas ka spetsiaalsed kuivatusmasinad.

Kuivatamine liivas



Annab tulemuseks imeliselt kuivanud ruumilised lilled, kuna liiv lastakse ettevaatlikult kõikide kroonlehtede vahele. Tüütum osa selle protsessi juures on liiva väga puhtaks pesemine ja kuivatamine. Muidu jäävad kroonlehed määrdunud hallika varjundiga.

Mumifitseerimine



Selle meetodi puhul jäävad taimed elastsed. Kasutada järgmist segu: 1 osa glütseriini, 2 osa vett, soojendada. Mida rohtsem taim, seda kiiremini segu imendub. Taimi hoida vesilahuses mitu päeva.

Punumine



See viis on minu isiklik lemmik. Mingil määral tuleb selle algidee sibula- ja küüslauguvanikute punumisest. Tulemuseks tavaliselt ongi kas vanik või pärg. Sellise võttega saab töö värskest materjalist valmis teha ja siis kuivama panna. Kõige olulisem tingimus: punuda tuleb väga tihedalt, sest muidu võib osa taimi hakata kokku kuivades punutisest välja kukkuma. Taimed panna tihedalt üksteise kõrvale, et nad säilitaksid kuivades oma kuju.

Kõikide nende võtete tulemusel saame valguskartlikud ja puutetundlikud taimed, mis on allergikute vaenlased. Aga see-eest ilusad meenutused möödunud suvest. Neid on mõistlik säilitada kinnises karbis paberikihtide vahel.

Kuivatatud taimedest on vahva meisterdada pilte, kaarte või seadeid talvisel ajal, kui aiast enam midagi võtta ei ole.

TEKST: Gairi Pruul, Lillekoda OÜ

FOTOD: Gairi Pruul, Tõnis Kipper