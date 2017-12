Talukompleks on sundmüügis 325 000 euroga

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskkonnas on enampakkumisele pandud ajaloolises Koguva külas asuv Tõnise talukompleks.



Hästi säilinud kompleksi on esmakordselt mainitud aastal 1674. Talukompleks koosneb kümnest hoonest, kinnistu on aga ühes tükis pindalaga 11,27 ha ja 180-meetrise merepiiriga. Alghind on talukompleksil 325 000 eurot.

Et hind on Saare maakonna kinnisvaraobjektide kohta küllaltki kopsakas, uuris Saarte Hääl täiturilt, mis saab, kui keegi seda säärase hinnaga ei osta. “Kui enampakkumine ebaõnnestub, sest keegi ei soovi osta, saab müüdavat asja alla hinnata,” sõnas parasjagu puhkusel oleva kohtutäituri asendaja Ülle Kukk.

Kordusenampakkumine toimub aga sel juhul ikkagi esimese enampakkumise jaoks ettenähtud korras. “Seejuures võib kohtutäitur asjad alla hinnata, kuid mitte rohkem kui 25 protsenti eelmise enampakkumise alghinnaga võrreldes, küsides allahindamise kohta eelnevalt võlgniku ja sissenõudja seisukohta,” selgitas kohtutäituri asendaja. Ta lisas, et kindlasti ei või asju alla hinnata rohkem kui 70 protsenti esimese enampakkumise alghinnast.

Oksjon lõpeb 2. jaanuari pärastlõunal.

Talukompleksi omanik üritas seda neli aastat tagasi müüa 890 000 euro eest.