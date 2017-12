TÄNUAVALDUS: Kui sõnadest jääb väheks

“Mul jääb sõnadest ikka tõsiselt vajaka, kuid üritan siiski. See, mida te meie heaks tegite, on lihtsalt uskumatu, lausa hindamatu väärtusega!” tänab Aive Köster inimesi, kes aitasid päästa tema eaka ema Viivi Kösteri kodu oksjonilt.



Kui viimast lootuskübet hoides Facebooki postituse tegin, ei oleks ma iial uskunud, et see võib teile nii korda minna. Et isegi täiesti võõrad inimesed on kohe valmis meid aitama ja oma südames meile kaasa elama.

Tänutunne ja austus teie vastu on nii ilmatu suur ja kõikehõlmav, et seda ei saa sõnadesse panna. Lihtsalt aitäh tundub siinkohal ikka tõeliselt mannetu tänuna…

Teie olete see jõud, mis hoiab inimestes lootust, et isegi kui kõik on kõige hullemas seisus, siis tasub julgus kokku võtta, uhkus maha matta ja abi paluda.

Kallistaksin igaüht, kes andis oma panuse, ükskõik siis millisel moel ta seda tegi. Ka lihtsalt headest soovidest ja soovitustest on väga palju abi olnud. Need on meile jõudu juurde andnud kõigest väest edasi pingutada. Täname teid kõiki kogu südamest!

Ja nüüd pöidlad pihku, täna on meie perele tähtis päev!