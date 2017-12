Vabaerakond tahab valimisseadust muuta

Vabaerakonna riigikogu saadikud soovivad muuta valimisringkondade moodustamise korda ja määrata nende vahel selged põhimõtted mandaatide kehtestamiseks.



“Järgmised riigikogu valimised on aasta ja kahe kuu kaugusel,” ütles riigikogulane Jüri Adams pressiesindaja teatel. “Ja kuna vahepeal on haldusreform pööranud sassi Eesti haldusjaotuse, sealhulgas maakondade piirid, on viimane aeg moodustada uued valimisringkonnad.”

Ta lisas, et tegemist on väga olulise küsimusega, millest sõltub riigikogu valimistulemuse vastavus põhiseadusele, piirkondlik esindatus parlamendis ning valimissüsteemi usaldusväärsus valijate silmis. “Piltlikult öeldes annaks seadusemuudatus võimaluse laiendada kohapealsete aktiivsete poliitikas osalejate ringi riigikogu valimistel,” lausus Adams.

Saadikute ettepanek on kehtestada valimisringkonna suurusele alam- ja ülempiir, milleks on 8×13 või 7×12 mandaati, ning hakata edaspidi valimisringkondade moodustamisel lähtuma kohaliku omavalitsuse üksustest, mitte maakondadest, nagu see on olnud praegu.

“Uute valimisringkondade vajadus johtub praegusest skandaalsest olukorrast, kus suurimas valimisringkonnas oleks 14 mandaati, kahes väiksemas aga viis ja kuus mandaati,” ütles Adams. Praegu on tekkimas olukord, kus maakondade suuruse muutumine vähendaks veelgi mõne ringkonna mandaatide arvu. Näiteks on isikumandaadi “hind” suurema ja väiksema mandaatide arvuga valimisringkondades protsentuaalselt väga erinev, märkis Adams.

Kõige suuremad käärid mandaatide arvu osas on Lääne-Viru ja Harju-Rapla ringkonna vahel, vastavalt 5 ja 14. Seoses suure ala eraldamisega Läänemaast jääb oluliselt väiksemaks ka Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ühine ringkond. Kui aga elanike arvu kasvu tulemusel kasvaks Harju-Rapla ringkonna ja Lasnamäe ringkonna mandaatide arv, kaoks väiksemates ringkondades veel üks-kaks mandaati.