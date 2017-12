Vald tahab osta riigilt maad riigigümnaasiumi jaoks

Saaremaa vallavalitsus on avaldanud soovi saada Kaitseliidult riigigümnaasiumi rajamiseks kolm kinnistut ja hakkab arutama nende soetamise võimalusi.



Kaitseliidul ei ole pärast Kalevi tänava malevahoone valmimist Garnisoni 18, Garnisoni 15a ja Väljaku 10 kinnistut enam vaja.

Sestap pöördus vallavanem Madis Kallas Kaitseliidu ülema Meelis Kiili poole, et välja selgitada, mis tingimustel oleks Kaitseliit nõus neid kinnistuid linnale andma.

Kindralmajor Meelis Kiili vastas, et Kaitseliit on valmis kinnistud vallavalitsusele müü­ma. Kui muidu on kinnistute võõrandamise aluseks nende turuväärtus, siis Garnisoni tn 18 kinnistut ei ole Kaitseliit nõus ära andma alla ostuhinna, mis on 76 800 eurot. Tegemist on ligi 3000 ruutmeetrise kinnistuga, mida kaitseliit kasutab parklana.

Garnisoni 15a kinnistu on üle 500 ruutmeetri suur, selle andis Kaitseliidule üle riik. Väljaku 10 kinnistu asub staadioni kõrval, sellel asub praegu Kaitseliidu staabihoone. Samuti märkis Kiili, et Kaitseliidul on kinnistute võõrandamiseks vaja Kaitseliidu keskkogu otsust ja kaitseministri luba.

Madis Kallase sõnul ei ole praegu veel jõutud arutada, millised on võimalused nende maade ostmiseks või vahetuseks.

“Arvestades riigigümnaasiumi kogumaksumust, mis on eeldatavasti 5–7 miljonit eurot, on Saaremaa vald või haridus- ja teadusministeerium valmis sellise väljamineku tegema. Kui oleme jõudnud nii kaugele, et saame rääkida kinnistute võõrandamisest, peame küsima Saaremaa vallavolikogu arvamust,” ütles Kallas.

Saaremaa riigigümnaasium on plaanis asutada Garnisoni tänaval asuva koolihoone baasil, kuid juurde on vaja naaberkrunte. Lisaks Kaitseliidult maa omandamisele on linnavalitsuses arutusel olnud ka Garnisoni tänava ääres asuvate kolemaja-kruntide ost, sest sinna on kavas rajada parkla.