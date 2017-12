JUHTKIRI: Kes märkaks, kes aitaks?

Kuressaare on väike linn, kus – enamasti – naaber naabrit tunneb või vähemalt teab. Eriti kui kõrvu on elatud aastaid, kui mitte aastakümneid.



Seda enam paneb imestama, kui ühed naabrid ei märka või ei tee märkama, kui teiste juures toimub midagi, mida ei tohiks mingil juhul eirata.

Inimeste teadlikkus koduvägivalla kohta on õnneks kasvanud, kuid ikka leidub naisi-lapsi – ja ka mehi –, kes oma kodus süstemaatiliselt peksa saavad.

On naabreid, kes kutsuvad lärmi peale politsei. On neid, kes seda ei tee: “Ah, jälle peksavad – aga see ju nii tavaline asi!”

Tõsi, seda, mis toimub ontlikuna paistva pere eramu seinte vahel, ei pruugi naabrid teinekord tõesti teadagi.

Küll aga näeb iga möödakäija hoovil konutavat koera, kelle pidamistingimused on olematud. Ning iga ümbruskonna inimene kuuleb, kui koer õues omanikult kolki saab.

Seetõttu paneb imestama, kuidas saab looma väärkohtlemine kesta aastaid, ilma et keegi sellest välja teeks.

Seda, mis inimesed need on, kes oma hoolealuse eest niiviisi “hoolitsevad”, pole praegu mõtet isegi arutama hakata. Paraku leidub selliseid “loomasõpru” Eestis ja ka Saaremaal rohkem kui küll.