EELK (Eesti evangeelne luterlik kirik) Kihelkonna kogudus pöördus valla poole murega, et Kihelkonna kirikul puudub avalik tualett, mida saaksid kasutada kirikut külastavad inimesed.

Kihelkonna koguduse õpetaja Rene Reinsoo sõnul on kirikul praegu vaid vana kuivkäimla, mis on juba ajast ja arust ning vaja oleks korraliku tualetti, mida kirikus käijad saaksid kasutada.

“Kui siin kirikus toimuvad laulatused ja kontserdid, ristimised, matused ja jumalateenistused, siis võiks inimestel ikkagi olla korralik WC, mida kasutada saaks. Vald vedas praegu omalt poolt trassi meie krundini ja meie ise siis 943 euro eest majani,” rääkis Reinsoo.

Ta lisas, et kunagi jäi kanalisatsioon sellel alal välja ehitamata, kuid nüüd on plaanis ehitada ka kaasaegne WC, kuigi praegu on selle ehitamiseks kuluv täpne summa alles selgitamisel.