Kino tulek tõmbas elu Auriga keskuses korralikult käima

Napi kahe kuuga on Auriga keskuses avatud Apollo kinos käinud 21 000 inimest.





Tunnistust sellest, et maja on rahvast täis, annab seegi, et teatud aegadel pole keskuse juures parkimiskohta just lihtne leida. Varem on parkimiskohtade nappust ette tulnud vaid suuremate Aurigas korraldatud ürituste ajal, mil poodides on ohtralt sooduspakkumisi või lihtsalt tähistatakse midagi.

Probleemi otseselt siiski veel pole, sest mõnetise tiirutamise peale platsi, kuhu auto jätta, siiski leiab. Nõnda pole ka keskuse esindaja Kristjan Maaroos parkimiskorralduse muutmist ega parkla laiendamist seni plaani võtnud.

Ühistranspordiga keskusesse



Samas on mõeldud sellele, et koostöös Saaremaa vallaga saaks parandada ühistranspordiühendust Auriga keskusega. “Et muuta keskuse külastamine mugavamaks ka ilma autota,” selgitas Maaroos.

Auriga arendusse tehtud investeeringud võeti tema sõnul ette, lähtudes eeldusest, et keskusel on kasutamata potentsiaali külastatavuse suurendamiseks.

Selleks tegid nad tihedat tööd uute ankurüürnike leidmiseks, mida sel aastal uksed avanud Apollo kino ja rõivakauplus H&M kahtlemata on. “Seega on külastatavuse suurenemine asjade planeeritud käik ja meil on hea meel, et eesmärgiks võetud külastajanumbrid on juba reaalsuseks saanud,” rõõmustas Kristjan Maaroos.

Nimelt on keskuse külastajate arv kasvanud võrreldes eelmise aastaga 10 000 inimese võrra kuus. Töö ei ole aga kaugeltki veel lõppenud ja külastatavuse kasvuga seoses saavad kindlasti täidetud ka viimased vakantsed pinnad keskuses, usub Maaroos.

Juba sel kuul avab Aurigas uksed ka Apollo raamatupood ja lähiajal on oodata teisigi uusi üürnikke. Keskuse tegevusest mitteolenev tagasilöök oli hiljutine Seppälä keti pankrot Soomes ja Eestis. Nõnda tuleb nendest vabaks jäänud pinnale leida uut kauplus, mis täiendaks rõivaste ja jalatsite valikut keskuses.

“Töö selles osas veel käib ja anname tulemustest teada esimesel võimalusel,” lubas Maaroos.

Annab julgust katsetada



Saarlaste soojast vastuvõtust on kahtlemata liigutatud just Apollo kino esindajad. Kino tegevjuht Rauno Stüff ütles Saarte Häälele, et 21 000 külastajat esimese kahe kuuga oli rohkem, kui nad ootasid. “Oli positiivne üllatus, et saarlased niivõrd kinohuvilised on,” sõnas kino juht.

Selline positiivne algus annab tema sõnul julgust juurde katsetada rohkem ka programmiga ning tuua Saaremaale enam eriüritusi. Lähiajal on näiteks startimas nn Emme ja Beebi üritus, kus kindlale seansile on oodatud väikelapse vanemad koos lapsega.

Stüfi sõnul on saarlased ka ise aktiivselt eriürituste järele küsinud. Anne & Stiili eriüritus, mis toimus kuu aja eest, näitas kinojuhi sõnul kuivõrd oodatud sellised eriüritused on.

Saarlased on õudukalembesed



Populaarseimad filmid on Saaremaal siiani olnud “Svingerid” ja “Lumeinimese poeg”. Needsamad filmid on parasjagu populaarseimad ka ülejäänud Eesti kinosõprade seas, seega vähemalt praeguse seisuga on saarlaste filmimaitse sama, mis mujal Eestis.

“Eripärana tooks võib-olla välja saarlaste suure õudusfilmide lembuse,” avaldas Rauno Stüff. Ta tõi näiteks Stephen Kingi romaanil põhineva õuduka “It”, mis oli Saaremaal välja müüdud mitmeid seansse järjest. Kinokülastuse aegade osaski ollakse Saaremaal suhteliselt sarnase käitumisega kui teistes kinodes. Populaarseimad ajad on ikka nädalavahetus ja õhtud. Samas on päevastel aegadel piletihinnad soodsamad, seega oleks kinohuvilistel, kellele selline aeg sobib, Stüfi sõnul mõistlik just neid soodsamaid hindu ära kasutada.

Ehkki kümne töötajaga kino osutus Saaremaal külastajate seas üle ootuste populaarseks, ei ole Apollo edasise võimaliku laienemise peale veel mõelnud. Stüfi sõnul ei ole uute kinosaalide juurdetegemine iseenesest ka eriti lihtne ülesanne, kuid nad hoiavad kindlasti kino tulemustel silma peal. “Ja kaalume kõiki võimalusi, kuidas saarlaste kinolembust edasi arendada,” kinnitas Stüff.