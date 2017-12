KURESSAARE ESIETENDUS: Kivirähk kahe teatri ühiskatlas

Täna Kuressaare Linnateatris esietenduv Andrus Kiviräha “Sajandi lugu: Kaarnakivi perenaine” viib vaataja läinud sajandi viiekümnendatesse aastatesse, kus realismi maagia põimitakse kokku maagilise realismiga.



Kaks talu, mis on olnud aastasadu omavahel tülis. Kaks noor inimest, kellel sellest lõpuks villand saab. Nad põgenevad koos metsa ja täiesti juhuslikult pääsevad nõndaviisi ka küüditamisest. Kuna keegi nende vastu enam huvi ei tunne, võiks nagu ühiseid plaane pidama hakata, aga…

“See on üks kaunis kurb lugu, aga Andruse asjad ongi tihtipeale omamoodi kurvad,” ütles lavastaja Peeter Tammearu. “Aga tal on teatud käigud, millega ta annab loole teise võtme, teise käigu. Ta on asja sidunud Juhan Jaigi muinasjutulise maailmaga. See elas ju edasi ka siis, kui võim vahetus ja saabusid õudsed neljakümnendad ning külmad viiekümnendad.”

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames Kuressaare ja Endla teatri ühistööna lavale toodud “Kaarnakivi perenaine” keskendub 1950-ndatele aastatele. Vaatamata sellele, et tegu oli ühe süngema perioodiga Eesti ajaloos, pakub lavastus ka omajagu helgust. “Ka kõige süngemal ajal inimesed armuvad, abielluvad, saavad lapsi, peavad pidu, räägivad anekdoote,” rääkis tüki kirjutanud Andrus Kivirähk Postimehele. “Ükski näidend ei saa olla sada protsenti tõsine, sest ka elu ise ei ole seda,” lisas ta.

Tammearu tõdes, et lavastuse valmimine kulges ootamatult ladusalt, kuid lisas, et sellised ühisprojektid, kus teatrid on pooleldi sundolukorras omavahel kokku loositud, ei ole siiski mitte väga mõistlikud. “Huvitavam oleks olnud, kui kokku oleks pandud suured teatrid ja teistpidi, pisitrupid. Neil oleks olnud ehk rohkem potentsiaali, mida ära kasutada. Meil oli siiski loosi tahtel üks sümpaatsemaid koosseise,” nentis ta. Kuigi tükk ehitati valmis Pärnus ja ka haldama jääb seda edasi Endla teater, on tegu siiski paaristööga.

Kuressaare Linnateatri direktor Piret Rauk lausus, et Kuressaare ja Endla teater on parimad partnerid. “Ma ei kujuta Eesti ulatuses teist partnerit ette. Esiteks on vahemaa optimaalne, teiseks olen ma seal viis aastat töötanud ja inimestega suhtlemine pole küsimus,” ütles ta Kadi raadio saates “Keskpäev”.

“Keeruliseks teeb asja see, et me oleme nii erineva mastaabiga teatrid. Iga teater on harjunud töötama omas rütmis ja oma meeskonnaga, erinevaid standardeid on raske ühtima panna, tegelikult ei saagi. Aga meil on kõik väga hästi läinud, me ei ole tülli pööranud ja see ongi kõige tähtsam,” lisas ta.

Kogu etenduse on laval Lauli Otsar. Tammearu kinnitusel pidas Kivirähk tükki kirjutades keskse osatäitjana silmas just nimelt seda Kuressaare Linnateatri noort näitlejannat. Lisaks Otsarile mängivad tükis veel Kuressaarest Piret Rauk ja Markus Habakukk, Endlast Ago Anderson ja Märt Avandi ning külalisena Lauri Kink.

Kunstnikutöö on teinud Lii Unt.

“Kaarnakivi perenaine”



Kuressaare Linnateatris

K 6.12 kell 19

N 7.12 kell 19

E 11.12 kell 19

T 12.12 kell 19

Pärnu Endla teatris

R 15.12 kell 19

L 16.12 kell 19

R 19.01 kell 19

L 20.01 kell 19