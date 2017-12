Kuressaare saab välijõutreeningu seadmed

Kuressaare Tervisepargi harjutusalale ja Kuressaare Kesklinna staadionile paigaldatakse välijõutreeningu seadmed.



Kuressaare koostööprojektide koordinaator Käthe Pihlak ütles, et vajadus selliste seadmete paigaldamiseks ilmnes linna kaasava eelarve tegemisel. Välijõutreeningu seadmete paigaldamise toetuseks anti 109 häält ja sellega platseeruti kokkuvõttes kolmandale kohale.

Kokku paigaldatakse 17 välitreeningseadet, neist üheksa Kesklinna staadionile ja kaheksa Tervisepargi harjutusalale. Kesklinna staadioni harjutusalale on seadmetest projekteeritud sõudeergomeeter, elliptiline trenažöör, kõndimisraam, Uhke Ratsanik, jalasirutaja, lõuatõmbamisredel, lõuatõmbamispuu, tõmmatavate käepidemetega tool ja paralleelsed latid.

Tervisepargi harjutusalale on projekteeritud sõudeergomeeter, elliptiline trenažöör, Uhke Ratsanik, jalasirutaja, surfilaud, tõugatavate käepidemetega tool, paralleelsed latid ja kõhulihaste pink.

Projekti maksumus on 15 000 eurot ning selle sees on projekteerimine, seadmed ja nende paigaldamine. “Projekt on veel läbivaatamisel ja tähtaeg on mai lõpus, sest vastavalt kaasava eelarve reeglitele peavad tööd olema aastaga tehtud,” rääkis Käthe Pihlak. “Rammumees OÜ-l on seadmed juba olemas ning kui ilm lubab ja juhtub olema pehme talv, siis on nad valmis seadmed ka varem paigaldama.”