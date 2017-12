LUGEJA KÜSIB: Meie tootmisettevõttesse tuleb tööle uus töötaja…

Meie tootmisettevõttesse tuleb tööle uus töötaja, kellel on kuulmispuue. Millega peaksime töökeskkonnas arvestama, et töötajal oleks võimalikult lihtne sisse elada ja tööle asuda? Kas peaksime tegema mingisuguseid muudatusi?



Vastab Mari-Liis Ivask, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:



Tööandja peab analüüsima ja hindama töökeskkonnaga seonduvaid ohutegureid ehk läbi viima töökeskkonna riski­analüüsi. Seejärel tuleb mõelda, kas töökeskkonnas on konkreetse töötaja erivajadusest või eripärast tulenevalt ohtusid.

Vaegkuulja puhul tuleb arvestada sellega, et ta ei kuule kas osaliselt või täielikult töökeskkonnas esinevaid helisid. Seega ei pruugi ta kuulda tootmises liikuvaid tõstukeid, ohumärguandeid ja hädasignaale. Töötajale tuleks leida selline töökoht, kus ta saaks tööd teha ja liikuda rahulikult nii, et ei oleks ohtu tõstukitega või muu taolisega kokku põrgata.

Samuti tuleb läbi mõelda, kuidas saab vaegkuulja infot ohumärguannete, näiteks tuletõrje alarmi kohta. Hea alternatiiv on hoiatustuled, mis annavad ohust visuaalselt märku.

Kindlasti tuleb töötajat enne tööle asumist tööohutuse ja töötervishoiu alal põhjalikult juhendada ja välja õpetada. Vajadusel tuleb juhendada ka teisi töötajaid, kui nende jaoks tööprotsesside või ohutuse koha pealt midagi muutub. Kui näiteks teised töötajad peavad vaegkuuljale hädaolukorrast märku andma ja aitama tal evakueerida, siis tuleb teisi töötajaid sellest ka teavitada.

Oluline küsimus on ka suhtlemine – kuidas saab töötaja suhelda nii tööandja kui ka kaastöötajatega (kas vaegkuulja loeb huultelt, kas ettevõttes on viipetõlk, kas on vajadus viipetõlgi järele). Kindlasti tasub tööandjal töötajalt endalt küsida, kas tal on probleeme ja millist abi töötaja vajab. Näiteks võivad kuulmisaparaadi kandjatel võimenduda teatud töökeskkonnas esinevad helid, mis võivad tekitada ebamugavustunnet ja üleliigset stressi.