Maria Faustile Taanist kaks auhinda

Esmaspäeval anti Taanis välja aasta džässiauhinnad, millest kaks pälvis Eesti saksofonist ja helilooja Maria Faust.

Faust oli nomineeritud neljas kategoorias. Tema ja Kira Skovi album “In The Beginning” tunnistati parimaks vokaaldžässi albumiks, lisaks said Faust ja Skov aasta heliloojate auhinna, vahendas Postimees.

Žürii hinnangul on võitjate looming absoluutne tippklass. Selle helikeel aga oma küpsuse, melanhoolsuse, tundlikkuse ja pühalikkusega märkimisväärne.

Maria Faust ütles Postimehele, et tegemist on väga tähendusliku, keerulise, nüansirohke, energiakulu ja kaotusvalu nõudnud projektiga, seega oleks olnud imelik ja isegi tasakaalust väljas, kui see ei oleks tunnustust saanud.

“Paremini ei olekski saanud minna. Kahekesi luua on ülimalt raske ja ega seda mujal väga tehta. Just see, kuidas saada kahe erineva taustaga kunstniku komponeerimine toimima, teeb koosloomise keeruliseks.”

Fausti sõnul tuli Skovile selgeks teha ka Eesti lugu ja ääremaa institutsioon.

“Käisime mitu korda Eestis. Sellelgi on tuhandeid nüansse. Lisaks ei saa ortodoksi kirikus lihtsalt lindistama hakata, see nõudis läbirääkimisi ja selgitusi, mõtisklusi, seal ei olnud ka tehnilisi võimalusi, see oli tohutult aeganõudev töö. Rääkimata rahast. Selle ajasime ise välja,” rääkis ta.