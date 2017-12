Olev Väin tegi teoks ammuse unistuse

Saaremaal juhtivatel kohtadel ja treenerina tegutsenud Olev Väin külastas novembris taas karmi kliimaga poolsaart, kus ta noormehena eluraskustes karastus.



“See oli minu elu üks ilusamaid reise. Süda on rahul, et sain oma noorusmaal ära käia. Mind võeti seal väga hästi vastu. Kuigi olin kohapeal vaid kolm päeva, nägin selle ajaga väga palju,” pajatas vitaalne rännumees esmaspäeva õhtul oma reisimuljeid Kuressaare Meremajas Saaremaa merekultuuri seltsi liikmetele.

Viiskümmend aastat tagasi naasis meremees Olev Väin pärast paariaastast tööd Kamtšatka kalalaevastikus tagasi kodusaarele. Nüüd seal olles tõdes saarlane, et Kamtšatka on poole sajandiga väga palju muutunud. Kunagisest suurest kalatööstusest on järel vaid varemed, pole enam kalapüügimajandeidki. Suur osa elanikest on mujale välja rännanud.

“Salapüüdjad püüavad kala vaid kalamarja pärast. Kalatöötlemisega ei viitsi keegi enam tegelda. Nukker pilt,” nentis kunagine meremees.

Värvikalt meenutas ta poole sajandi tagust tööd ja elu karmides ilmastikutingimustes. Seekordne reis meenutas rännumehele kunagisi töid-tegemisi ja mis salata, ka noorpõlve seiklusi kaugel kodumaast.

“Kolme aasta pärast kavatsen uuesti Kamtšatkale minna, siis juba pereliikmetega jalgsimatkale,” on 77-aastane sportlik mees uue eesmärgi seadnud.

Esmaspäevasel kohtumisel ilmnes, et nii mõnigi merekultuuri seltsi liige on aastakümneid tagasi sellel maalilisel poolsaarel matkamas käinud. Kunagine pedagoog, geograaf Urve Kirss meenutas värvikalt matka sealsesse Geisrite orgu, mis oma metsiku loodusega on tõmbenumber loodusesõpradele. Praegu on Geisrite org huvilistele suletud.

Saarlaste matkagrupiga on omal ajal Kamtšatkal ja sealses Geisrite orus käinud Ülo Roos ja Leonid Filippov. Mõlemal mehel on reisist kustumatud mälestused. Seltsikaaslased said neistki osa.