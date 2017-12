Kuressaare kohtumajas algas Mustjala Rannaaugu sadama ehituse kriminaalse kokkumängu süüdistuse arutelu, mis kestab järgmised kaks nädalat.



Lääne ringkonnaprokuratuur esitas süüdistuse PRIA rahalise toe abil sadamat kavandanud MTÜ-le Vahuranna ning MTÜ juhatuse liikmetele Tatjana Aldile ja Evald Sosninile. Soodustuskelmuse nime kandva kriminaalse tehingu teine osapool oli sadama I etapi ehitanud OÜ Monoliit ja firma esindaja Jaak Reinmets. Lisaks nimetab prokuratuur osaühingut ja selle esindajat süüteos kaasaaitajaks.

Prokurör Kaido Tuulemäe sõnul näidati koostöös PRIA-le esitatud taotlusdokumentides tegelikkusest erinevana nii sadamaehituse maksumust kui ka MTÜ omafinantseeringu suurust.

Maksti 170 000 eurot

Prokuratuur leiab, et eksitusse viiduna maksis PRIA välja Rannaaugu sadama I etapi ehitamiseks ettenähtud enam kui 170 000 euro suuruse toetuse. PRIA nõudis raha tagasi, kuid varatu MTÜ pole maksnud sentigi. Koos viivistega oli nõue kasvanud novembri lõpuks üle 256 000 euro.

Ettevalmistusi Rannaaugu sadama ehituseks alustati 2011. aastal. MTÜ-le oli probleemiks omaosaluse katmine, milleta Euroopa Kalandusfondi tagastamatu abi saamine olnuks võimatu. Lahenduse leidsid MTÜ Vahuranna ja OÜ Monoliit juhid sadamast kaevatud pinnase müügis.

MTÜ üks juhte Evald Sosnin küsis Mustjala vallalt luba kuni 2000 m3 pinnase Monoliidile võõrandamiseks, vald omakorda uuris, kas keskkonnaametil on midagi selle vastu. Sadamaehitusel lõhuti merepõhjast välja ca 4000 m3 pinnast, millest Monoliit ostis vähem kui 3000 m3.

Kuna vastuseisu ei olnud, vahetas kruus-täitepinnas 30 000 euro eest omanikku ja sadamaehitusega sai edasi minna. “Kui peaksin täna sellise tehingu tegema, oleksin sunnitud tegema analoogse tehingu,” ütles Jaak Reinmets kevadel Saarte Häälele.

“Kas see, et sadamat rajav mittetulundusühing kasutas seda raha omafinantseeringu katmiseks, on kuritegu? See oli nende raha ja neil oli õigus sellega teha, mida tahtsid,” leidis Reinmets.

“See on sama, kui ehitus­firma, kes võtab maha maaomaniku puid selleks, et teha ehitustöid, ei saa öelda, et need puud kuuluvad ehitusfirmale.”

Hea ehitusmaterjal



Tema sõnul koosnes Rannaaugu väljakaevatud materjal mereäärsest kruusast, mis ei sisalda tolmu ja savi, olles seega ideaalne ehitusmaterjal. “Väljalõhatud paekivikillustik on ideaalne materjal lainemurdjate ehituseks. Sellest tehakse igal pool lainemurdjaid,” märkis ta.

Reinmetsa hinnangul põhinevad nii Atla kui ka Rannaaugu sadama probleemid Teet Sepaste koostatud valeekspertiisidel, milles oli kirjutatud, et tellijat ja PRIA-t peteti.

“Kordusekspertiis, mida teostas Atlas Eesti üks hinnatumaid eksperte tehnikadoktor Toivo Rattasepp, tõendas, et pettust ei toimunud,” väidab Reinmets. “Rannaaugu sadama kordusekspertiisi tegid kaks riiklikult tunnustatud eksperti, kes leidsid samuti, et Sepaste ekspertiis on vale ja tahtlike arvutusvigadega ja et samuti ei toimunud pettust.”

Kristina Kretova, Andres Sepp