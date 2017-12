Saarlaste rajatud idufirmad figureerivad Playboy erinumbris

USA maineka meesteajakirja värske numbri kaanepoiss on hiljuti lahkunud Hugh Hefner, kuid üks mahukas artikkel on pühendatud ka Eestile.



Teiste hulgas on seal juttu Eesti e-riigi edendajatest Toomas Hendrik Ilvesest, Marten Kaevatsist ja Sten Sakkovist, aga ka kohalikest edukatest idufirmadest. Neist kahe – Taxify ja SATU laboratory – asutajad on saarlased.

Niisutava tagumikugeeli väljatöötanud SATU laboratory juht Siim Saat tõdes, et Playboy ajakirjanik Steve Friess kohtus kolme kõige suurema potentsiaaliga Eestist pärit idufirma juhiga, sh kahe saarlase, Markus Villigu ja temaga.

“Markuse puhul vist pikemalt selgitama ei pea, sest on väga tõenäoline, et just Taxify on uus edulugu, mis Eesti uuesti kaardile toob,” ütles Saat. Põhjus, miks aga Saadiga kohtuda sooviti, peitub tema sõnul tema tegevusvaldkonna arengutes.

Turul on saadaval üle kolmekümne niisutava toote (lahused ja vahud), aga eestlaste loodud toode on Saadi sõnul endiselt ainus, millele on andnud heakskiidu ka mitmed tuntud tualettpaberitootjad.

“Geeli innovaatilisus seisneb selles, et seda on võimalik kasutada pea iga tavalise tualettpaberiga, ilma et paber laguneks. Lisaks ei tekita see ummistusi ja ei reosta loodusesse sattudes keskkonda,” nentis Saat.

2016. aastal valiti idufirma SATU Laboratory juht Siim Saat Londonis idufirmade konkursil aasta ettevõtja seitsme finalisti hulka. Koha finalistide seas tagas toona just tagumiku pühkimiseks mõeldud innovaatilise toote Gel Wipe loomine. Valik tehti rohkem kui 1000 kandidaadi seast Dubaist Kanadani.