Aasta noorlogopeed töötaks hea meelega Kuressaares

Eesti logopeedide ühing kuulutas 2017. aasta noorlogopeediks Saaremaalt pärit Liisa Kolga.



Saadud tunnustus on Liisa Kolga (fotol) jaoks väga suur au ning ta on selle üle õnnelik. “Kindlasti annab see motivatsiooni edaspidiseks tegutsemiseks,” kinnitas ta.

Eesti logopeedide ühing on kolleegipreemiaid välja andnud 2013. aastast, kuid noore logopeedi kategooria lisandus neile alles sel aastal.

Liisa Kolk lõpetas Saaremaa ühisgümnaasiumi 2010. aastal. Pärast lõpetamist kolis ta Tartusse, kuhu on siiani püsima jäänud. Kindlasti tahaks ta erialast tööd kunagi teha aga Saaremaal. “Kuna ka minu elukaaslane on logopeed, on meie suur unistus Saaremaale tagasi tulla ja mina töötaksin hea meelega näiteks Kuressaare haiglas,” kinnitas ta.

Praegu töötab Liisa Kolk Tartu ülikooli kliinikumi närvikliinikus. Tema töö on täiskasvanud patsientide, põhiliselt insuldi läbi põdenud inimeste kommunikatsiooni- ja neelamisprobleemidega tegelemine. Lisaks asutas ta koos kolleegidega alles hiljuti, tänavu augustis erapraksise, mis kannab nime logopeedilise teraapia keskus Kõnekoda.

Logopeedina on ta töötanud 2016. aasta veebruarist.