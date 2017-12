Kohtume sadamasillal!

18. jaanuaril toimub Kuressaare kultuurikeskuses Sadamasilla uue plaadi “Grifoon ja šansoon” eksklusiivne esitluskontsert. Lavale astuvad andekad muusikud Marek Sadam (laul), Anett Pero (laul), Tõnu Laikre (klahvpillid), Paul Daniel (kitarr), Martin Trudnikov (akordion), Tõnis Kivisild (bass) ja Oliver Rõõmus (löökpillid). Koos publikuga võetakse ette ränd läbi pimedate õhtute, laternaid täis õunapuuaedade, udustes jõeäärtes, armsates kohvikutes ja kodurestoranides.



Sadamasild esines Saaremaal viimati 2015. aasta novembris. Pärast seda on ansambli esilaulja siin üles astunud nii Tõnu Laikre kui ka Martin Trudnikoviga. Igal kontserdil on küll oma teema ja stiil, kuid ühise nimetajana võib märkida sooja ja südamlikku vaadet elule. Marek Sadama kontsertide kohta kehtib kindlasti ütlemine: lihtsuses peitub võlu. Publikuni tuuakse elu ilusad hetked, armastus, pettumused, hirmud, lootus, ootus. Seda kõike hingest ja isiklikult.

“Grifoon ja šansoon” ilmus 20. oktoobril 2017. Šansoon on kergesisuline saatega soololaul, milles on esmatähtsad sõnad. Grifooni võib aga leida plaadi kaanepildilt Marek Sadama sülest – imearmsa Brüsseli grifooni Leenu. Arvestades, kui palju siirast hoolimist nende kahe lahutamatu sõbra vahel on, võib lugudest oodata nii naeru kui ka pisaraid, kuid eelkõige armastust. Uuel plaadil on 12 lugu, mille autorid on Marek Sadam, Piret Laikre, Toomas Laur ja Mikk Targo.

Ses albumis seguneb imeline argisega. Ühel hetkel kohtutakse ammuste romaanidega ja teisel hoiatatakse liiga suurelt unistamise eest. Ühel hetkel süüdatakse õunapuudel laternaid ja teisel hetkel varitsevad hirmud ning armumine muutub armastuseks. Kui paljud lood räägivad otsustest jääda-hoolida-armastada, siis selle taustal hakkab silma “Annan vabaks”, kus loobutakse, maitstakse võõra viljapuust ja tunnistatakse minemisse armumist. Plaadi ehk kõige valusam lugu “Sina jää” räägib aga aja halastamatust möödumisest ja lähedase kaotusest, säilitades samas ka helgemat joont, mis paneb mõtlema inimestevahelise soojuse üle.

Plaadi nimilugu “Grifoon ja šansoon” on ehk parim näide sellest, kuidas Marek Sadam oskab lihtsate hetkede ilu näha. Just see äratundmine, kui kontserdil räägitakse täiesti tavalisest olukorrast, kus oleme kõik olnud, hoopis uue nurga alt, on rohkem kui eriline. Ja sellisel hetkel ei tea enam, kumb on ilusam – kas olnud olukord või nauding nendes olnud olukordades ilu näha. Sadamasilla kontsert on tõeliselt hea võimalus minna argist unustama ja kui eriti hästi läheb, siis lausa teistmoodi nägema.

Kuna kontserdipilet on ka väga ilus jõulukingitus, kehtivad 31. detsembrini soodushinnad 6 eurot (õpilane, üliõpilane ja pensionär) ja 9 eurot (täispilet). 1. jaanuarist maksavad piletid vastavalt 9 eurot ja 12 eurot. Piletid on müügil Piletilevis ja Kuressaare kultuurikeskuses. Eelkooliealistele lastele on sissepääs tasuta juhul, kui nad istuvad saatja süles. Ootame kõiki südamlikku õhtut veetma. Kohtume sadamasillal!

Mari-Liis Pärn,

Kuressaare Kultuurivara loovjuht