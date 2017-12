Laheküla soovib jõuluks bussipaviljoni

Laheküla külavanem Urmas Kiier palub Saaremaa vallavalitsuselt 510 eurot toetust Kiviraie peatusse bussipaviljoni soetamiseks.

Peatuses on praegu istepink, mis ei paku varju ei tuule ega vihma eest. Kiier märgib, et Lahekülal on kasutamata Lääne-Saare valla poolt eraldatud kahe aasta jagu külaraha 690 eurot, kuid selle raha eest paviljoni ei saa.

Firmadelt võetud hinnapakkumistest oli soodsaim Saare Sauna oma. Ühes paigalduse ja viimistlusega maksab paviljon 1200 eurot. Külavanema sõnul oleksid külaelanikud väga õnnelikud, kui Saaremaa vald leiaks võimaluse puudujääv osa eraldada ja Laheküla saaks jõuluks uue bussiootepaviljoni.