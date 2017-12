Laimjala rahvamaja saab iluravi

Laimjala rahvamajal vahetatakse välja osa aknaid ja parandatakse tormis kannatada saanud katust, kuid lähiaastail on lootust ka suuremale remondile.





“Meil on remondiolukord küll, aga mitte nii pidulik kui Kärlal või Astes. Meie lapime natuke katust, mis tormis kannatada sai, jaanuaris vahetame ka osa aknaid,” rääkis rahvamaja juhataja Inga Rand Saarte Häälele. “Kõpitsemist on ja lootust on ka rohkemaks, aga see võtab pisut aega,” nentis ta.

Suuremad tööd on rahvamaja juures plaanis edaspidi: katusekatte vahetus, uue tuulekoja ehitus ja maja tagaküljele täiendava varjualuse rajamine. Samuti kavandatakse hoone koos vallamajaga ühisele maaküttele viia.

Tööde ajagraafik on praegu ebaselge, kuna neid plaanitakse rahastada ühinemistoetusest, mis laekub aga uuele vallale mitte ühekorraga, vaid mitme aasta jooksul.