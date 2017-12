Linnajooksule saab juba registreeruda

Tuleva aasta 5. mail toimuv 37. Kuressaare linnajooks liitus Selveri Eesti linnajooksude sarjaga. Kuressaare spordikooli direktori Mati Mäetalu sõnul annab koostöö sarja korraldajatega kindlasti väärt kogemusi ja uusi ideid ning aitab Kuressaare linnajooksu edukamalt turundada.

Liitumine sarjaga tähendab sedagi, et huvilised saavad end juba praegu linnajooksule registreerima hakata. Registreerimiskeskkond asub sarja kodulehel www.jooks.ee/linnajooksud.

Järgmisest aastast on jooks tasuline, kuid võrreldes teiste jooksudega on osavõtutasu pigem sümboolne: eelregistreerimisel 10 km distantsil 5 eurot ja 5 km 3 eurot. Võistluspäeval kohapeal registreerides on vastavad tasud 10 ja 5 eurot. Osavõtutasust on vabastatud kõik matkajad ja kepikõndijad ning samuti osavõtjad, kes on sündinud aastal 2000 ja hiljem.

Korraldajad loodavad, et Eesti Vabariik 100 juubeliaastal toimuv linnajooks tuleb taas osalejaterohke ja toob tänu sarjaga liitumisele ka uusi huvilisi.