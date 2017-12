REPLIIK: Mitut sadamat on Torisse vaja?

Ajalugu kipub ennast kordama. Ja minevikust ei raatsita eriti õppida. Need tõdemused meenusid seoses Torisse uue sadamakoha kavandamisega.



Kuressaare jahisadama rajamine jääb juba paarikümne aasta taha, nii nagu ka sellega kaasnenud valusad protsessid. Meenutaks neist üksnes kohalike kalameestega seotud episoodi.

Nimelt tegutses juba tollal MTÜ Tori Kalastajate Ühing, mis koondas üle 40 harrastus- ja kutselise kaluri. Jahisadama ehitusega seoses tundsid Tori abajat sadamakohana kasutanud mehed suurt muret oma tuleviku pärast ja väljendasid kartust, et nende kalalõhnaline ja takusevõitu tegevus tõrjutakse abaja äärest minema. Tegelikult seda ei juhtunud. Vastupidi, rahapuudust kurtnud ühingule rajati linna kuludega uus kai ja paadislipp, kaldaäärse parkimis­ala korrastamisest rääkimata.

Need kõik on alles, kuid taas nõutatakse avalikku raha, loodetavale projektirahale lisaks omavalitsuse eelarvest 100 000 eurot, et mõnisada meetrit eemale uus sadam rajada. Paremaid ja halvemaid aegu näinud Tori kalastajate ühing on selle aasta suvel lõpuks registritest kustutatud, kuid mehed on jäänud. Miks ei kasutata Tori abaja sadamakohta? Paadid ja püünised annaksid sellele kohale kõvasti kohalikku koloriiti juurde. Jutt, et kaile ei pääse ligi, kuna märgid on ees ja kai ääres ei mahu korraga kümme meest tegutsema, on pehmelt öeldes kentsakas. On’s asi rahas või milleski muus?

Puuduvate kõnniteede, kodanike maju porivetega rikkuvate tänavate ja paljude muude murekohtade taustal tekib paratamatult küsimus, kas ühe mugavussadama rajamine on praegu Kuressaares üks pakilisemaid probleeme? Võimuliidu arvates näib olevat.

Opositsioonile, kes volikogu eelmise istungi järel kilkas, et ettepanekuga sadama rahastamisotsus teisele lugemisele suunata saavutati esimene töövõit, tuletaks aga meelde, et tegu oli üksnes volikogu töökorras sisalduva võimaluse ärakasutamisega. Oma võitlusvõimet saavad nad näidata homsel volikogu istungil.