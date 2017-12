Tahtsime küll parimat, aga välja kukkus…

“Saarte Hääl kirjutas 18. novembril, et enne kohalikke valimisi Keskerakonna Saaremaa piirkonna üle võtnud ja vallavolikogus erakonnale kolm kohta nõutanud Mihkel Undresti firma Mõntu Sadam OÜ saab riigieelarvest 400 000 eurot “toetust sadama süvendamiseks”. Kui selline tegevus ei ole korruptsioon ja huvide konflikt, siis lubage küsida, mis saab veel suurem korruptsioon ja huvide konflikt olla?” leiab endine veeteede ameti Saaremaa osakonna juht Jüri Kuusk.



Keskerakond on taas näidanud oma korrumpeerunud nägu ja püüab siin Saaremaalgi toimetada nõndanimetatud JOKK- skeemi järgi. Eriliselt jultunult väidab Undrest, et “kui nad omasid ei aita, keda siis veel?”.

Juba ainuüksi sellise mõtteavalduse pärast peaks Undrest ennast Saaremaa valla volikogu ehitus- ja keskkonnakomisjoni juhi kohalt taandama, rääkimata huvide konflikti tekitamisest ja rahva õiglustundel tallamisest.

Undrest väidab, et ega see raha tema taskusse lähe – selle eest süvendatakse Mõntu sadama sissesõidukanalit ja tehakse muid hädavajalikke töid, et tulevikus saaks taas avada parvlaevaühenduse Mõntu ja Ventspilsi sadama vahel.

Kaimaks OÜ-le Mõntu Sadam



Mida Undrest aga mainimata jätab, on see, et kui parvlaev hakkab kurseerima nende sadamate vahet, siis kasseerib Mõntu sadamas parvlaeva kai ääres seismise kaimaksu Mõntu Sadam OÜ ja see summa ei ole sugugi väike.

Nii- või naapidi, kuid see raha laekub riburada pidi ka Undresti taskusse. Seega püütakse taas rakendada maksumaksja rahavanker kellegi isiklike huvide elluviimise ette.

Samas on Rukki kanal Hiiumaale siiani süvendamata. Raha ei ole, madala veetaseme korral laevaliiklus seisab. Tõesti häbiväärne. Kuivastu–Virtsu liinil veeretatakse igat senti ja kaubeldakse rahvaga, kui vaja asja paremaks teha, ja nüüd Mõntu sadama eraomanikule järsku hopsti! kiiresti ja vaikselt “väike” motivatsioonisüst.

Aga arendame seda Mõntu sadama faarvaatri süvendamise lugu edasi ning oletame, et Keskerakond jätkab oma ülbitsemisega ja rahastabki Mõntu Sadam OÜ-d 400 000 euroga, süvendustööd tehakse ära, kuid parvlaevaühendusest Mõntu ja Ventspilsi sadama vahel ei saa asja, lihtsamalt väljendades, see kahtlasevõitu tunduv projekt ei käivitu. Mis saab edasi? Mitte midagi ei saa, Mõntu sadama sissesõidutee saab maksumaksja kulul süvendatud ja Mõntu Sadam OÜ või mõni teine Undrestiga seotud firma saab hakata sadamasse ohutult sisse tooma nii neile kuuluvaid kalalaevu kui ka muid aluseid.

Samas saab Mõntu Sadam OÜ teistelt reederitelt nii sadamasse sisenemise kui ka kaimaksudena sisse kasseerida piisavalt suuri rahasummasid. Parvlaevaühenduse ebaõnnestumist Mõntu ja Ventspilsi vahel võib Undrest õigustada aga Tšernomõrdini kuulsaks saanud lausega: “Tahtsime parimat, aga välja kukkus, nagu alati.” Saaremaa Sadam seisab meil juba niigi peaaegu kasutuseta, sinna maeti omal ajal piisavalt suur summa maksumaksja raha. Nüüd ei ole küll mõttekas taas suurt summat maksumaksja ra­ha Mõntu sadamasse investeerida. Küsimus ei ole sellisel juhul ju enam sadades tuhandetes, vaid ikka juba miljonites. Ja kui selgub, et see liin ei ole jätkusuutlik, mis siis saab? Kas Mõntu on järgmine Saaremaa süvasadam?

Taas on ämbrisse astutud



Mõttega võib ju muidugi mängida, seda ei saa keelata. Tundub, et meie valitsuses aga muud ei tehtagi, kui mängitakse mõttega. Kahjuks on sageli üks mõte nõmedam kui teine. Ma mäletan hästi, kui mängiti mõttega ka Saaremaa süvasadamat planeerides ja ehitades. Oi, kuidas mängiti!

Mäletan hästi, kuidas kadunud Peeter Palu maavalitsuse saalis suure suuga ja varjamatu entusiasmiga kuulutas saarlastele suurt õnne ja kümneid töökohti selles sadamas. Ta lubas sinna suve jooksul sadu purjekaid ja kaatreid, palju kruiisilaevu ning muud roosamannat. Aga kuidas on lood tegelikult? Ma ei hakka sellest siin kirjutama, sest seda teab iga saarlane juba niigi. Mõtlematult maeti patakas raha merre ning töökohtadest näevad saarlased seal endiselt vaid und. Enne seda, kui kopp maasse lüüa ja süvendaja merre saata, tuleb teha palju igasugu turu-uuringuid ja välja selgitada, kui palju rahvast mingis suunas liikuma hakkab. Ka need turu-uuringud ei ole sugugi odavad ja koormavad meie riigi niigi aina kõhnemaks jäävat rahakotti veelgi.

Ühe näitena võib tuua mandri ja Muhu saare vahelise silla või tunneli uuringud, neisse on maetud väga palju raha, kuid tolku pole sellest kopika eestki. Meile oleks rohkem vaja kainet mõistust ja talupojatarkust: üheksa korda mõõda, üks kord lõika.

Muidugi võib juhtuda, et Mõntu ja Ventspilsi vaheline parvlaevaliin avataksegi. Iseenesest oleks see ju äärmiselt tore ja sellest võidaksid nii Eesti kui ka Läti elanikud ning ehk kaugemaltki rahvas. Asi on aga selles, et riik ei tohiks niimoodi eraettevõtet rahastada, liiatigi siis veel põhimõttel, et omasid hätta ei jäeta.

Keskerakond on taas ämbrisse astunud ja näidanud, et selles erakonnas ei ole ikka veel midagi muutunud.