Üleskutse toetada aastavahetuse ilutulestikku

Saaremaa vallavalitsus andis loa Kuressaare turuplatsil aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks ja linnaeelarves on selle jaoks ette nähtud 1000 eurot.



Varasematel aastatel on ilutulestikku rahaliselt toetanud ka kaaslinlased ja ettevõtted, tänu kellele on vaatemäng saanud oluliselt uhkem, kui linna oma vahendid oleksid võimaldanud. Omapoolse panuse on andnud ka ilutulestikku korraldav ettevõte, kelleks on selgi aastal OÜ Tulekild Pürotehnika.

Ilutulestiku toetamine on ka sel aastal väga teretulnud ja tänuks märgime kõik toetajad nimeliselt ära uue aasta esimese vallalehe esiküljel. Toetussumma saab kanda Kuressaare linnavalitsuse arveldusarvele EE851010602007390004, selgitus: linna aastavahetuse ilutulestik.