Saaremaa valla võimuliit on valmistanud ette volikogu toetusavalduse AS-ile Mõntu Sadam riigieelarvest eraldatava 400 000 euro kohta.



Vallavolikogu sotside fraktsiooni liige Tambet Kikas ütles, et toetuskirja koostamise algatus pärineb ettevõtlus- ja majanduskomisjoni esimehelt Aivar Arult (Keskerakond) ja seda on täpsustanud kõik koalitsiooni osapooled.

“See on deklaratiivne toetus. Küsimus pole ju selles, kes raha saab, vaid et see tuleks Saaremaale. Kui toetust Mõntule ei tuleks, siis ei saaks me perspektiivis rääkida ka Läti laevaliinist. Sadam tuleb korda teha ja pole tähtis, kes sadamat haldab,” rääkis ta.

Kikas märkis, et rahaeraldusega seotud surve tekkis massimeedia kaudu Tallinnast. “Keskerakond on meil täna koalitsioonipartner ja saab sellega kõvasti pihta. Süüdistatakse sajas surmapatus ja milles kõiges. Nii meie (sotsid – toim) kui ka Reform arvasime koalitsioonipartneritena, et selline deklaratsioon tuleks teha,” selgitas Tambet Kikas.

Ta märkis, et sadam on küll Mihkel Undresti oma, aga raha tuleb Saaremaale. “Seda saab kasutada ainult süvendustöödeks ehk sadama arenduseks, sadam ise on aga ju avalikus kasutuses,” rääkis ta.

Mihkel Undresti sadamale otse riigieelarvest raha eraldamist on teravalt kritiseerinud reformierakondlasest riigikogu liige Jürgen Ligi, endine rahandusminister. “Pidevad avaliku raha laevad ühte nii tühja sadamasse vähemalt näeb välja nagu korruptsioon. Kui Mõntu tõesti riiklikult oluline on ja eraomanik teda majandada ei suuda, peaks riik tegema ostupakkumise, aga ta pole seda,” tähendas Ligi.

Vabaerakondlane Andres Ammas sõnastas oma suhtumise Mõntu sadama toetamisse majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile esitatud kirjalikus arupärimises: “Küllaltki suur ja üllatav toetus eraettevõttele tema valduses oleva sadama ehitustöödeks ei ole kuidagi põhjendatud ning on väga küsitav.”

Ammas viitas, et teadaolevalt on tegu eraettevõttega, mille omanik Mihkel Undrest on enne KOV-valimisi Keskerakonda astunud ja aidanud mitme oma tuttava abiga Keskerakonnal valimistel ellu jääda.

Kadri Simson oma vastuses eitas korruptsiooni ja viitas, et tegemist on erijuhtumiga: “Parim lahendus piirkondliku regionaal- ja majandusarengu sihtotstarbeliseks toetamiseks leiti riigieelarvest.”

Vallavolikogu arutab toetusavaldust homsel istungil.