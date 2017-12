Aastat aitavad vahetada Kariibi rütmid ja kohalikud tähed

Kuressaares tegutsevad spaahotellid panid ka tänavu kokku spetsiaalselt aastavahetuseks mõeldud programmi. Kes on esinema kutsunud kohaliku lauljatari, kes lustaka Tarvo Kralli.



Arensburgi aastavahetus­õhtu tuleb traditsiooniliselt pidulik. Ettevõtte müügi- ja turundusosakonna spetsialisti Evelin Tasa sõnul saadetakse vana aasta ära ja võetakse uus vastu suurepärase muusika ja maitsva neljakäigulise õhtusöögiga. “Hea meeleolu eest hoolitseb meie oma saare tüdruk Grete Paia,” lisas ta.

Arensburgis võtavad uut aastat vastu valdavalt eestlased, kuid on ka külalisi Lätist, Soomest ja Saksamaalt. Praeguse seisuga neil maja veel sajaprotsendiliselt välja müüdud ei ole. “Kiiremad saavad endale kohad broneerida nii majutuseks kui ka õhtusöögiks,” kinnitas Tasa.

Grand Rose´i spaas võetakse uus aasta sealse müügijuhi Mario Sau sõnul vastu hoopis hoogsas Kariibi stiilis. Tantsuks mängib ansambel L´Dorado ja õhtut juhib Tarvo Krall. “Peakokk Kristjan Koppel on aga ette valmistanud gala-õhtusöögi hõrgutava viiekäigulise menüü,” rääkis Sau.

Eilse seisuga oli ka roosi­spaas aastavahetuseks veel vabu tube. Grand Rose´is puhkavad sel ajal valdavalt eestlased, kelle hulgas on palju püsikliente.

Saaremaa Spaa Hotellides tuleb aastavahetuspidu nii Meri kui ka Rüütli hotellis. Hotellide müügijuhi Timo Pärna sõnul esineb Meri aastavahetuspeol ansambel Standby ja õhtut juhib Eduard Tee. Rüütli aastavahetuspeole on aga esinema kutsutud Saaremaa mees Margus Vaher koos ansambliga Alkeemikud ja õhtujuht on Andres Karu. Mõlema hotelli peol pakutakse ka rikkalikku bufee-õhtusööki ning ilutulestikku ja vahuveini.

“Kuna esinejad on tasemel ning hinna ja kvaliteedi suhe on meil olenemata aastaajast samuti konkurentsivõimeline, siis peame kahjuks tõdema, et nii Meri kui ka Rüütli aastavahetuspidu on juba välja müüdud,” sõnas Pärn.

Lisaks tavapärasele aastavahetuspeole toimub Rüütlis sel aastal 30. detsembril aastavahetuse eelsoojenduspidu DJ Andi Pärnojaga, kuhu on oodatud nii hotellikülalised kui ka linnarahvas. Hotelliasukaid jagub seejuures aastavahetuseks nii Eestist kui ka kaugemalt.

GOSPA teatas oma aastavahetuse kohta, et neil on pakkuda “parimad road, ilusaimad naisdiskorid Kerttu ja Karinsmatic ning sensuaalseim mees lavalaudadel… Koit Toome”.

Eraldi on mõeldud ka lastega perede peale. Noorematele pidulistele korraldab spaahotell 31. detsembri õhtul eraldi lastepeo, kus peomeeleolu ja põnevate tegemiste eest hoolitsevad lapsehoidjad ning lastele on kaetud päris oma peolaud.

Johani spaa vana-aastaõhtu meeleolukama osa eest kannab hoolt rütmivabrik hotelli sohvabaaris. Nende restoranis Pähkel kõlavad mahedad kitarrimeloodiad Robin Mäetalu esituses ning katuseterrassilt saab näha linna ilutulestikku.