Saarlaseks olemine tundub taas kriminaliseeritud olevat. Ehk siis riik karistab meid omal viisil ja mõned pealinna omad löövad jõudumööda kaasa.



Ühest karistuse tüübist. Endiselt kehtib heidutus, et kesköine praam jäetakse ära ning sellest tulenevalt lähevad mandril kontserdil ja lapselapse sünnipäeval ja teatris käimised ning hilise lennuga Tallinna saabumised palju kallimaks – rahaliselt, sest tuleb maksta öömaja eest, ning sotsiaalselt ja emotsionaalselt, sest kodust eemaloleku aeg võib koguni mitmekordistuda. Kõige tõenäolisem on, et paljud sõidud jäävadki tegemata. See hoiab muidugi raha kokku, aga on sotsiaalselt ja emotsionaalselt laastav ehk elukvaliteeti kahandav, ning kuidas seda rahas arvestada.

Ühest kaasalöömise viisist. Kes meist, sagedastest sõitjatest, ei teaks, kui magus on see mõnekümneminutine uni Suure väina peal, pärast pikka päeva või pikki päevi ja tüütut autosõitu, ning enne viimast pingutust pimedal, valgust neelava asfaldiga kaetud maanteel. Just saad silma kinni, tunned, kuidas vajud, vajud… Ja siis – tööt-tööt-tööt, piip-piip-piip!!! Kuramus küll! No kes su autot siin susla peal puutub?! Lülita oma tuled ja viled Saaremaale sõitmiseks välja! Teadagi, et tallinlane, sest milline Asuküla või Salme elanik paigaldaks oma sõiduriistale sellise signaali, mis kleidisaba puudutuse peale röökima hakkab?!

Ja veel ühest karistuse tüübist. Olen postiasutusele kasulik isik, sest olen püsikunde. Saadan ja saan posti teel sageli raamatuid ja muud kirjavara. Nüüd on Kuressaare postiasutus uues kohas ja uue töökorraldusega. Range korraga käitise tavaline tööinimene oma saadetist postimajast kätte ei saa, sest temale ettenähtud vabal ajal postiasutus ei tööta. Kesklinnast kaugemal ja palju pisemates ruumides olen tänaseks käinud mituteist korda ja kunagi pole ootejärjekorras olnud vähem kui kaheksa inimest, pigem ikka rohkem. Kui Omniva annab teada, mitut inimest päeva jooksul teenindatakse ja kui pikk on keskmine järjekorras ootamise aeg, siis saame teada, kui mitu inimeluiga on riik (MKM, Omniva jt) saarlastelt, eelkõige kuressaarlastelt ära võtnud ja asendanud oma postiasutuse kütmisega.

Need on vaid näited paarist tüübist. Seega palume saarlastena vabandust oma sünnipära eest ja samas ka kergemat karistust! Või ehk on see osa haldusreformist? Et peaksime Saaremaa kui Eesti suurima omavalitsuse koormust kahandama ja kolima Eestimaa väikseimasse – Ruhnu? Seal ju postimajas järjekorda pole.

Lõpetuseks siiski ka midagi head! Kui soovite – näiteks pärast “uues” postimajas jalalt jalale tammumist – midagi helget, siis minge vana kaubamaja juurde ja tehke asja SEB panga Kuressaare kontorisse. Juba mitmendat korda oma ja veel mitme teise inimese kogemuse toel kaldun arvama, et nii asjalikku ja osavõtlikku ja sõbralikku kohtlemist kui SEB Saaremaa daamide poolt ei saa teile kuskil mujal osaks. Tänan!

Erki Aavik