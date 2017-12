Hiina ja Jaapan kui meie homne võimalus

“Tahame või mitte, aga just sellised kaugturud nagu Hiina ja Jaapan on meie homne võimalus,” kirjutab turismiorganisatsiooni Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup. “Ettevalmistustega tuleks aga alustada juba täna.”



Tänavu külastas Saaremaad turiste rohkem kui mullu. Saaremaal peatunud eestlaste, soomlaste ja lätlaste osakaalu suurenemine näitab, et kasvanud on kõik meie jaoks olulised sihtturud.

See on kahtlemata hea märk, kuid kindlasti ei anna see põhjust olla edaspidi laisk ja mitte mõelda tulevikuvõimalustele. Turismiäris ei ole ju midagi püsivat ja muudatused on vajalikud.

Konkurents aina kasvab



Siseturism tervikuna on Eestis küll väikeses kasvutrendis, samas on konkurents maakondade vahel väga suur ja kasvab veelgi. Lojaalsus ühele valitud sihtkohale on pigem asendunud inimeste sooviga kogeda oma puhkusel igal aastal midagi uut ja huvitavat.

Iga maakond meelitab enda juurde aina suuremate ja uhkemate ürituste, uute atraktsioonide ja uute hotellidega. Soome turistide meelitamine Eestisse, ja veel saartele, muutub veelgi raskemaks.

See, et statistika näitab majutatute arvu kasvu, on kindlasti hea, kuid meie eesmärk on saada saartele veelgi rohkem välisturiste. On ju turismisektori pikaajalisem kasv ja sellega kaasnevad võimalikud investeeringud väliskülaliste arvu suurenemisega vägagi seotud.

Meie üks võimalus on senisest rohkem vaadata ja tegutseda kaugturgude suunas. On tõsiasi, et praegu moodustasid kaugemate riikide kodanike veedetud ööd Eesti majutusettevõtetes peatunud turistide omadest üksnes 5,3%.

Miks siis üldse nende kaugete turgudega tegeleda? Kui mullu oli Hiina turistide ööbimisi Eestis 24 609, siis võrreldes 2015. aastaga on see arv koguni viiendiku võrra kasvanud (Lätis oli tõus 63% ja Leedus 12%). Väga kiiresti on kasvanud ka meie lähiriikidesse sõitvate hiinlaste arv. Visit Denmark´i andmetel on trend, et kaugelt saabuv turist peatub vaid pealinnas, muutumas, neid huvitab see, et nad saaksid näha riiki laiemalt.

Kui esialgne trend oli käia suure grupiga mööda vaatamisväärsusi ja ostelda, siis nüüd otsitakse rohkem vaba aja veetmise võimalusi, tullakse puhkusereisidele ja spaadesse tervist turgutama.

Mullu kulutasid Hiina turistid maailmas kokku 236 miljardit eurot. Reisimiseks vajalik pass on aga vaid kümnendikul Hiina elanikkonnast. Milline potentsiaal on Hiinast tulevad turistid nii maailma, Eesti kui ka Saaremaa jaoks! Tahame või mitte, aga just sellised kaugturud on meie homne võimalus. Ettevalmistustega tuleks aga alustada juba täna.

Koostöö on tähtis



Kas oleme aga kaugete külaliste võõrustamiseks valmis?

Turist, kes saabub Eestisse kaugelt, ei räägi tihtipeale midagi peale oma emakeele. Ta on eriliselt nõudlik pakutava teenuse koha pealt ja eeldab tema kultuuriruumi tundmist ka vastuvõtjalt. Lisaks muudavad kaugelt tulijad tihtipeale ja jooksvalt oma plaane, valitud tube, menüüsid ja broneeringuid. Nende jaoks on oluline ka võrdsus – näiteks peavad kõik toad olema ühesuguse vaatega.

Hiina turist viibib Euroopas keskmiselt 8–15 päeva. Samas soovib ta ühes riigis veeta maksimaalselt 1–3 päeva. See tähendab, et tal on olemas Euroopas reisimise kogemus. Hiina turistid tahavad lühikese aja jooksul näha palju. Meid külastav Hiina turist on keskmisest jõukam ja valmis oma reisil ka rohkem kulutama, kasutades selleks peamiselt sularaha.

Meie võimalus end kaugturgude jaoks paremini ette valmistada on teha koostööd. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskus pakub tänavusest oktoobrist tuleva aasta detsembrini Hiina ja Jaapani turu esindusteenust.

Fookuses on võrgustik, mis katab erinevaid kliente: tuurioperaator, reisibüroo, online-reisibüroo. Et eristuda, otsitakse sobivaid sõnumeid ja tooteid. Mõlemat turgu silmas pidades aitavad sellele kaasa messid, uudiskirjad, seminarid, kontaktüritused, pressireisid.

Oodatud on seega ettevõtjad, kel nende turgude vastu huvi ja kes on valmis ka omalt poolt sellistesse ühisettevõtmistesse panustama. Selleks on võimalus osaleda EAS-i pakutavas arenguprogrammis ja erinevates müügi edendamise tegevustes. Täpsemat infot saab EAS-i koduleheküljelt.

MTÜ Visit Saaremaa roll on seda teavet vahendada. Meie poole pöördudes võib ettevõtja olla kindel, et saab abi nii inimeste kokkuviimises kui ka info vahetamises. Samuti saab ta olla kindel, et vajalikes andmebaasides on olemas info tema teenustest/toodetest. Oleme siin kindlasti jõu ja nõuga abiks. Usun, et ka Saaremaa turismiasjaliste jaoks on siin head tulevikuvõimalused.

Hakates täna pihta, oleme homseks valmis.