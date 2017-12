JUHTKIRI: Mis saab vallamajast?

Kuna uut suurt Saaremaa valda juhitakse Kuressaarest, tuleb senistele vallamajadele maal uuest aastast uus funktsioon leida. Enamik neist hakkab tööle teeninduskeskusena, kuhu kohalikud elanikud oma muredega pöörduda saavad. Näiteks Pihtla sinivalgest vallamajast leiab ka tulevikus raamatukogu, hoones tegutseb sotsiaaltöötaja ja perearst võtab vastu patsiente. Samuti toimetab teeninduskeskuses selle juhataja.

Tõsi, vallavolikogu asemel saab majas edaspidi kokku osavallakogu. Seda aga kord kolme kuu jooksul. Kõigi seniste vallamajade tulevik pole siiski veel nii selge: näiteks Kihelkonnal kaalutakse, kas nii suures majas üksnes kolme töökohta pidada on ikka mõttekas või tasuks need üle viia hoopis rahvamajja. Loodetavasti ei saa ühestki senisest vallamajast pimedate akendega tondilossi. Kellelegi need vabanevad ruumid ikka ära kuluksid.