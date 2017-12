Kaubamaja aitab täita laste jõulusoove

Saaremaa kaubamajani on jõudnud Kallemäe kooli õpilaste jõulusoovid, mille täitumisele saavad kaasa aidata kõik, kellel selleks soovi on. Lisaks saab kaubamajas jõulude eel kohtuda päkapikkude ja jõulutaadiga.



Saaremaa kaubamaja üldjuht Ülle Puppart ütles, et kaubamaja kogub tänavu kingitusi lastele, kes muidu on jäänud tähelepanu osas tahaplaanile. “Mõtlesime, et seni on maalapsed jäänud kuidagi õnnetuks ja nendele pole nii palju tähelepanu jätkunud. Meile on oma jõulusoovid edastanud 35 last ning praeguseks on täitmata veel 12 lapse jõulusoov.”

Iga kaubamaja külastaja saab kuuse pealt võtta ühe lapse soovi ja teha talle kingituse, mida laps ootab. Ostetud kingitus tuleb anda kaubamaja infoletti. Oluline on lisada lapse nimi ja aadress.

Laste soovid on Pupparti sõnul armsad ja tagasihoidlikud ning neist paistab, et lapsed teavad hästi raha väärtust. Jõulupakki soovitakse kõrvaklappe, susse ja sokke, mõni pisem poiss tahab puldiga autot ja tüdruk nukku. Omalt poolt annab kaubamaja igale kingituse annetajale 20% soodustuse, mis laieneb nii ostetud kingitusele kui ka kliendi oma ostudele.

Ülle Pupparti sõnul tuleb 23. detsembril kaubamajja ka jõuluvana ning siis on soovijatel võimalik kinkida oma lastele tõeline jõuluelamus.

“Need, kellel kodus jõuluvana ei käi, saavad tuua kingipaki koos lapse nimega infoletti ning laps saab selle jõuluvanalt salmi või lauluga välja lunastada,” rääkis Puppart. Ta lisas, et jõuluvanaga koos saab ka pilti teha ning ringi toimetavad kaubamajas sel päeval ka päkapikud.

Üht päkapikku võib kaubamajas jõulukuul kohata igal laupäeval kella 13-st 15-ni. Päkapikk loeb lastele raamatuid ja võib koos nendega ka midagi muud põnevat ette võtta. Päkapikuna tegutseb näitekooli lõpetanud Tanel Ting.