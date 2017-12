Lennufirma: nädalalõppudel võiks lennata ka keskpäeval

Transaviabaltika esindaja Rene Musta sõnul püsib Kuressaarde lendajate arv stabiilselt 1300–1350 vahel. Must tõi välja, et populaarsemad lennupäevad on ka talvel samad mis suvel ehk reeded ja pühapäevad. Seega pakkus ta, et nendeks päevadeks võiks Tallinna–Kuressaare–Tallinna graafikusse planeerida ka keskpäevase lisalennu.



Lennuettevõtte esindaja märkis, et Kuressaare reisijate arv on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvanud ligi 200 reisija võrra. Novembris teenindati Tallinna–Kuressaare–Tallinna suunal 52 lendu ja lendude täitumus oli 1314 reisijaga 66 protsenti.