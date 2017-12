LUGEJA KIRI: Loomavihkajad ei tohiks loomi pidada

Olen lemmikloomi pidanud juba 40 aastat. Kuna minule on mu hoolealused olnud pereliikmed, oli Saarte Hääles avaldatud uudist väärkoheldud koerast (“Vettinud koer magas püstijalu”, SH 6.12) eriti masendav lugeda.



Need tingimused, kus vaene koer enne äraviimist elama pidi, olid jubedad. Mind paneb imestama, et naabrid ja teised inimesed, kes koera olukorraga kursis olid, olukorra lahendamiseks midagi ette ei võtnud.

Vägivaldsed ja alkoholiprobleemiga loomavihkajad ei tohiks endale üldse looma võtta. Rääkigu nad pealegi, et on suured loomasõbrad.

Kuressaare elanik