LUGEJA KIRI: Saaremaal kolm sümboolset muinaslaeva

Ühel esimestest Saaremaa vallavolikogu istungitest oli paljude punktide hulgas ka Saaremaa valla sümboolika kinnitamine.



Kunagi kevadel, kui ühinevate valdade vallajuhid ehk juhtkomisjon valla sümboolikat arutas, tegin ettepaneku, et võiksime küsida riigilt võimalust kasutada Saaremaa valla vapina Saare maakonna vappi ehk viikingilaeva. Saalist kostis arvamus, et see vapp ei ole ilus ega sobi. Saatuse tahtel saime sellesama muinaslaeva konkursi korras. Kui maakonna vapil on laev külgvaates, siis Saaremaa valla vapil eestvaates.

Liivimaa vanem riimkroonika ütleb saarlaste kohta, et mit shiffen ist ir groste graft. “Nende suurim jõud on nende laevad” või “Nende tugevus on nende laevades”, nagu kõlab ka Eesti meretööstuse liidu loosung. Tuntuks sai see lause meile president Lennart Meri kaudu.

Nüüd, mil Saaremaa on saanud taas tugevaks laevaehitussaareks, on sümbol seda elujõulisem.

Tegelikult on muinaslaev vähemalt kolmel vapil, mis Saaremaal kasutusel. Maakonna vappi pole ju ka keegi kehtetuks kuulutanud. Kolmas muinaslaeva kujutis on Saaremaa merispordi seltsi sümboolikal.

Saare maakonna ja merispordi seltsi vappidel on külgvaates muinaslaevad mõlemad paremal halsil. Eestvaates Saaremaa valla vapil ei ole halss tuvastatav, aga vimpli järgi sõidab see vasakut halssi.

Saaremaa valla vapi konkursist võime lugeda valla kodulehelt. Maakonna vapi kujunemisest ja taustast kirjutas 2015. aasta 23. detsembri Saarte Hääles Raul Vinni.

Jaanis Prii