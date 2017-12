Noored tohtrid ravivad hambaid mikroskoobi abil

Kuressaare hambapolikliinik pakub esimesena Saaremaal võimalust ravida hambaid mikroskoobi abil.





“Mandril on mikroskoobi kasutamine ravis üsna levinud, Saaremaal seda aga siiani teha ei saanud,” tõdes hambapolikliinikus hambarstina töötav Rasmus Laan.

Mikroskoopi saab kasutada igas hambaravi valdkonnas: nii diagnoosimisel, ravimisel, kirurgias kui ka proteetikas.

“Eriti oluline on mikroskoop diagnostikas – ravida saame ju seda, mida näeme,” lausus dr Laan. “Kui luup võimaldab näha kaks-korda paremini kui palja silmaga, siis mikroskoop kuni nelikümmend korda paremini.”

Mikroskoobi abil saab tuvastada näiteks mõrasid hammastes ja täidise lekkeid, hambakaariest diagnoosida aga juba varases faasis.

Nii dr Laan kui ka tema kolleeg Mariann Tartes leiavad, et kvaliteetse juureravi tegemiseks on mikroskoop lausa asendamatu. “Hambas olevate kanalite suudmed on vähem kui 1 mm pikkused, neid kanaleid on aga väga palju,” selgitas dr Laan. “Et need korralikult puhastada, on need vaja kõigepealt üles leida.”

“Kui juureravi on juba korra tehtud, siis seda teist või kolmandat korda teha on alati raskem,” rääkis dr Tartes. “Mikroskoobi abil ravides on palju suurem tõenäosus, et ravi õnnestub.”

Mikroskoobi sisse ehitatud kaamera võimaldab kuvada patsiendi suus avaneva pildi arvutiekraanile. Nii saab arst tutvustada hamba sisemust ka patsiendile ja näidata, kus on hambas mõra või tekkimas auk.

“Tänu mälukaardile saab olukorra piltide või videona jäädvustada ning vajadusel need mandri kolleegidele saata, et nõu pidada,” lausus dr Tartes.

Mikroskoop seati üles teisipäeval ja juba samal päeval kasutati seda patsiendi hammaste juureravi tegemiseks. “Täitsa edukalt saime hakkama,” märkis dr Laan.

Kuna mikroskoobi soetamine oli hambapolikliiniku jaoks suur investeering, on uue tehnika abil ravimine patsiendi jaoks tavalisest ravist mõnevõrra kulukam. “See-eest on ravi õnnestumise protsent suurem,” kinnitas dr Laan.

“Juureravi ise on üsna kallis, seega on lisakulutus head tulemust väärt,” ütles dr Tartes.

Kursusekaaslased Rasmus Laan ja Mariann Tartes on pärast ülikooli lõpetamist tänavu suvel töötanud Kuressaare hambapolikliinikus pool aastat. Hambapolikliiniku abiarstid said neist aga juba mullu suvel. Mõlemad noored hambatohtrid on mikroskoopi hambaravis varemgi kasutanud, kuna töötavad ka mandril.