Noorsoopolitseinik Ahto Aulik sai auhinna

Maanteeamet tunnustas eile mitmeid inimesi ja organisatsioone liiklushariduse ja -ohutuse edendamise eest.



Lääne regioonist pälvis liiklusohutuse õpetaja auhinna Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik Ahto Aulik, keda tunnustati eile pidulikul vastuvõtul Tartus Dorpati konverentsikeskuses.

“Maanteeamet on siiralt tänulik, et Eestis on nii palju inimesi, kes vabatahtlikult panustavad liikluskultuuri edendamisse. Töötame iga päev selle nimel, et kujundada turvalist ja toimivat liikluskeskkonda,” ütles maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand. “Ohutum ja stressivabam liiklus saab alguse iga inimese enda liikluskäitumisest – meie omavahelisest suhtlemisest, üksteise märkamisest ja arvestamisest liikluses.”