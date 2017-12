Pihtla sai esimesena teeninduskeskuse juhi

Pihtla osavallakogu valis oma esimeheks Rando Rahniku, aseesimeheks Veeve Kaasiku ja toetas teeninduskeskuse juhina Tiit Rettaud.





Saaremaa esimesel osavallakogu koosolekul pakkusid kogu liikmed endi seast esimeheks senise vallavoliniku Rando Rahniku. Teine kandidaadina väljapakutu, senine volikogu liige Veeve Kaasik esimehe rolli ei soovinud, küll aga nõustus hakkama aseesimeheks. Seega oli kummalegi kohale üks kandidaat. Rahniku poolt hääletas 12 inimest, Kaasiku poolt 10.

“Kuigi otsustusõigust meil pole, püüame siiski seista selle eest, et meie osavalla inimeste hääl suures vallas kuuldavam oleks,” kinnitas Rando Rahnik. “Peaasi on, et igal kandil oleks oma esindaja, kes oma kodukoha huvide eest seisab.”

Osavallakogu andis eile ka kooskõlastuse, et Pihtla teenuskeskuse juhatajaks saab senine abivallavanem Tiit Rettau. Juhataja kohale soovis asuda kaks inimest, teise kandidaadi nime konkursikomisjon ei avalikustanud. “Loodan, et uues vallas saadakse üsna ruttu selgeks, kuidas asjad käima peavad, et kõik vajalik õigel ajal tehtud saaks,” ütles Tiit Rettau. “Tahan seista selles eest, et bürokraatiat vähemalt siin kohapeal vähem oleks ja siinsete külade inimeste hääl linna kostaks. Maainimesed ei tohi oma muredega üksi jääda.”

Pihtla osavallakogusse kuuluvad lisaks Rahnikule ja Veeve Kaasikule Annely Õisnurm, Kaljo Tuuling, Kersti Truverk, Kristine Järsk, Mari Soots, Taavi Tuisk, Veiko Kaasik, Toomas Jalakas, Tiit Rettau ja Tõnu Teder.

Osavallakogu hakkab koos käima kord kolme kuu jooksul.