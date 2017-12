Saaremaa Võrkpalliklubi lahutab karikafinaalist kaks geimivõitu

Saaremaa Võrkpalliklubi võitis Eesti meeste võrkpallikarikavõistluste esimeses poolfinaali kohtumises võõrsil kindlalt 3 : 0 Rakvere Võrkpalliklubi.



Rakvere spordihoones mängitud kohtumises suutsid võõrustajad saarlastele tõsisemat vastupanu osutada vaid esimeses geimis seisuni 16 : 14. Siis tegi Saaremaa 11 : 2 spurdi ja võitis 25 : 18. Kaks järgmist geimi kulgesid juba külaliste taktikepi järgi ning lõppesid 25 : 23 ja 25 : 17.

Meeskonna peatreener Urmas Tali ütles, et kuigi numbriliselt tundub võit kindel, siis sellistes mängudes lihtsalt midagi kätte ei tule. “Ka neil on haigus meestest üle käinud, rotatsioon oli väljakul teine ja nõudis harjumist,” rääkis ta. “Meie pidime oma mängu ära mängima, tuli sundida nad eksima ja nii läkski. Teises geimis läks asi pisut nugade peale, aga suutsime külma pead säilitada. Otsustavatel hetkedel võtsid mehed ennast kokku ja rünnak toimis.”

Saaremaa resultatiivsemad olid Siim Põlluäär 18 ja Tomaš Halanda 14 punktiga, Rakvere poolel panustasid Andris Õunpuu 10 ja Siim Ennemuist 5 punktiga.

Korduskohtumine mängitakse 14. detsembril kell 19 Kuressaare spordihoones ja finaali jõudmiseks vajab Saaremaa vähemalt kahte geimivõitu. Urmas Tali sõnul pole mäng mitte mingil juhul veel tehtud. “Meil on ühevõidune edu,” lausus ta. “Järgmisel neljapäeval on uus mäng ja sellesse tuleb suhtuda väga tõsiselt. Selles faasis ei anta kergelt enam midagi ja tuleb tugevama õigusega see finaalikoht ära võtta.”