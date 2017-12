Sooja sokipaari ootab kodusaarelt 140 ajateenijat

Naiskodukaitse (NKK) Saaremaa ringkond, Kadi raadio ja ajaleht Saarte Hääl kutsuvad juba üheksandat korda rahvast üles kuduma oma saare sõdurpoistele sooje sokke.



Mare Kirr, NKK Saaremaa ringkonna esinaine, tõdes, et aeg sokkide kudumiseks ja kokkukogumiseks ei ole küll pikk, kuid märkimisväärne kogus sokke on naiskodukaitsjatel juba olemas. Sihtgrupp on mandril aega teenivad saarlased.

“Kuna inimestele läheb järjest rohkem korda, kuidas motiveerida meie oma saare noormehi, kes on siirdunud siit ajateenistusse, saarele tagasi tulema, siis kuulutab naiskodukaitse Saaremaa ringkond koostöös ajalehega Saarte Hääl taas välja sokikampaania,” ütles Kirr. “Eesmärk on lihtsalt rõõmu valmistada, pakkuda soojust ja turvatunnet. Samas kannab kampaania ka laiemat tähendust – kas ja kuidas me panustame riigikaitsesse üldisemalt,” rääkis Mare Kirr.

Sokkide kogumispunktid asuvad Kuressaares Väljaku tn 10 Kaitseliidu maleva staabis ja Tallinna tn 9 Saarte Hääle toimetuses. Orissaares võib sokid viia raamatukogu lugemistuppa. Sokipaare on aega tuua 15. detsembrini ja kingiootajaid on sel aastal ligi 140.