Vabatahtlik merepääste selts pälvis aasta teo tiitli

Tiitliga “Saaremaa aasta mereline tegu 2017” tunnustas merekultuuri selts Salava Saaremaa vabatahtlikku merepääste seltsi.



“Seekordne valik langes meestele ja naistele, kes püüavad ennetada seda, et meiega merel midagi halba juhtuks, ning kui juhtubki õnnetus, siis sõidavad nemad hätta sattunuid päästma,” rääkis Salava juhatuse esimees Urve Vakker kolmapäeva õhtul Kuressaare Meremajas.

Seejärel andis ta päästeseltsi juhatuse liikmele Maidu Lempule tänukirja ja auhinna, miniatuurse klaasist purjeka.

Kõneldes päästeseltsi tegevusest, rõhutas Vakker vabatahtlike merepäästjate osa noorte koolitamisel ja õpetamisel. Edukalt on seltsi eestvedamisel kulgenud ennetustöö projekt “Lapsed turvaliselt merele”. Veel rõhutas Salava eestvedaja noorte osatähtsust merepääste seltsi tegevuses.

Maidu Lempu tõdes, et seltsi tegevus on tõesti aktiivne olnud ja seltsi 78 liiget on andnud oma panuse ohutu meresõidu tagamiseks ja merel hätta sattunute abistamiseks.

“See on tiimitöö. Me ei loe tunde, päevi ega nädalaid. Kõik me tegutseme oma vabast ajast,” tõdes Lempu.

Tänukirjaga tunnustatud Kaupo Kongas, kes töötab SW Energia osaühingus hooldustehnikuna, andis ülevaate koolitusest, märkides, et lastele meeldis väga praktiline tegevus basseinis. Eelmisel aastal läbis koolituse 86 last, tänavu 100 kooliõpilast, kes said tunnistuse ja kaela medali. Kongase sõnul on tagasiside olnud positiivne.

“Saime ka uue merepäästekaatri, mis on tehnika viimane sõna. See läks Abruka üksusele. Selle üle on meil väga hea meel,” toonitas Kongas.

Tänukirja sai ka seltsi juhatuse liige Koit Kull, keda seltsikaaslased on iseloomustanud kui vastutulelikku ja toetavat kaaslast. Kulli sõnul tuleb seltsi liikmetel riigiametnikele tihti tõestada, et nad on vabatahtlikud.

“Pahatahtlikult tahetakse vabatahtlikkust suunata kohustuslikuks. Üsna keeruline on ka rahastamine. Enamik rahast tuleb projektidest. Nende kirjutamine on meeletu töö. Õnneks saavad Annely Enke ja Agne Peetersoo selle tööga suurepäraselt hakkama,” kinnitas Kull.

Tänukirjaga tunnustatud Annely Enke ütles, et on merega üsna pikalt seotud olnud. Ta on elukutselt merebioloog, kes 14 aastat töötanud mereinstituudis. “Tegevus merepäästeseltsis võtab üsna palju aega. Teinekord koju jõudes tutvustan ennast lapsele, öeldes, et mina olen sinu ema,” naljatas Enke.

Üleeile õhtul läks Annely Enke koju rõõmsal meelel, märkides, et tunnustamine annab energiat. “Järgmisel aastal läheb seltsitegevus veel suurema hooga edasi, anname selleks oma panuse,” lausus ta.

Tõestasid, et pole eeslid



Koit Kull rääkis, et päästeseltsi juhatuse liikmeil tuli uue merepäästekaatri soetamiseks läbi käia pikk kohtutee.

“Tõestasime, et me ei ole eeslid. Tahtsime saada korralikku päästealust, mitte lõbusõidupaati. Piltlikult öeldes soovisime osta mootorratast, aga meile pakuti võrri. Lõime pretsedendi, visadus võitis,” tundis Kull heameelt.

Vaidlus seisnes selles, et RIB-päästepaadi soetamisel kirjutas selts riigihanke nõuetesse neljataktilise mootori. Vaidlustaja väitis aga, et kahetaktilised otsepritsega mootorpaadid on neljataktiliste mootorpaatidega samaväärsed.