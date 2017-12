Võimude käed jäävad lühikeseks

Vallavalitsus ei ole leidnud lahendust Valjalas Pihlaka tn 7 elanikke häirivast esimese korruse korterist tulevast kohutavast haisust ja kogutud kolast vabanemiseks.



Vallavalitsus lubas korteri omanikule teha ettekirjutuse, kui probleem etteantud ajaks ehk detsembri alguseks lahenenud ei ole. Selleni ei ole siiski veel jõutud.

Vallasekretär Ene Johansoni sõnul on seadusandlus sel teemal puudulik, sest vald ei saa panna Arkadi Novikovi kuidagi koristama, korteriomanik ei pääse aga oma valdustesse. Nimelt lõid naabrid oktoobris korteri ukse vineeriga kinni. Arkadi Novikov hakkas seepeale korterisse käima rõdu kaudu.

“Põhimõtteliselt võime teha talle trahvi, aga see ei päästa majaelanikke. Ei tea, mis teha, aga eks vaatame jooksvalt,” lausus Johanson. “Kuuldavasti on olukord paranenud ja hais ei ole enam selline, kui ta enne oli. Siin mängib kaasa ka see, et praegu on külm aeg, aga ma ei usu, et ta seal vahepeal koristamas käib. Minu teada elab mees praegu hoopis Kuressaares.”

Praegu on Arkadi Novikov endale peavarju leidnud ühes Kuressaare peatänava ääres tühjana seisvas eramajas. “Omanik palus mul siia maja valvama tulla, et keegi seda põlema ei paneks,” pajatas ta novembri lõpul Saarte Häälele. Tallinna tn 38 kinnistu kuulub Maxima poeketile.