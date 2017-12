Eesti riigile kuulub 300-pealine veisekari

Eesti riik rendib maahooldajatele välja 300-pealist veisekarja, mis on aastate jooksul tekkinud erinevate projektide tulemusel.



Hiljuti avaldas Muhu loomakasvataja Martin Kivisoo soovi arvata karjast välja üks Šarolee veis, kes on temale keskkonnaameti poolt kasutusse antud riigile kuuluva vallasasja tasuta kasutusse andmise lepingu järgi. Prakeerimise vajalikkust põhjendas Kivisoo asjaoluga, et veis on 10 aastat vana ja “tema udar ei ole kahe veerandi ulatuses toimiv”. Ehkki udaraprobleem karjamaa hooldust ei takista, pidas Kivisoo suuremate terviseprobleemide ennetamiseks mõistlikuks looma karjast välja arvata. Ühtlasi tasus loomapidaja alade hooldamiseks kõlbliku looma mahakandmise eest riigikassasse looma soetusmaksumuse 383,47 eurot.

Keskkonnaameti maahoolduse büroo juhataja Kaidi Silm ütles Saarte Häälele, et keskkonnaametil on 1. novembri seisuga arvel 302 veist. Saare maakonnas asub riigi veistest 86 looma, kes on antud kahele loomapidajale poollooduslikke koosluste hooldamiseks. Riigile kuuluvate veiste hulgas on esindatud näiteks limusiinid, Šoti mägiveised, aberdiin-angused, herefordid ja erinevad ristandid.

Keskkonnaamet on andnud loomad maahooldajatele tasuta kasutada ning nende kasutamine on reguleeritud ameti ja kasutaja vahel sõlmitud lepinguga. Keskkonnaameti maahoolduse büroo tegeleb lepingute sõlmimisega ja üldosakond varade haldamisega, nt iga-aastase inventuuriga ja loomade asendamistega seotud toimingutega riigivaramoodulis.

Loomad on valdavalt soetatud rahvusvaheliste või siseriiklike projektidega. Suuremad projektid ja loomade ostmise periood oli kümmekond aastat tagasi. Viimaste aastate jooksul on keskkonnaameti arvel oleva loomade hulga suurusjärk sama olnud, kuna hukka saanud loom tuleb üldjuhul asendada samaväärse loomaga.

Projektide eesmärk oli soetada loomad, kes sobivad sööma poollooduslike koosluste rohumaadel ja suurendavad seeläbi hooldatavate alade pindala. Viimased viis aastat ei ole keskkonnaamet Silma sõnul uusi loomi soetanud, sest nüüd on mittetulundusühingutel võimalik ise näiteks SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus loomade ostmiseks toetust saada.

Sündinud vasikate üle keskkonnaamet arvet ei pea, sest vasikad jäävad loomade kasutajale. Küsimusele, kui kaua peab riik oma bilansis kariloomi veel pidama, vastas Kaidi Silm, et keskkonnaametil puudub ajaline kohustus loomi oma bilansis hoida. “Hoiame loomi arvel, kuna oleme huvitatud, et loomad jätkuvalt hooldaksid poollooduslikke kooslusi ja aitaksid seeläbi täita riiklikke eesmärke liigirikaste ning maailma mastaabis haruldaste koosluste taastamisel ja hooldamisel,” selgitas ta.