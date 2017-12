JUHTKIRI: Tasuta lõuna

Eesti meediapildis ei leia peaaegu pealkirju à la “Põltsamaalane püstitas uue maailmarekordi” või “Viljandlane ajab kuuma päikese all kuuma äri”. Seevastu lugusid, mida lugema kutsutakse sõnaga “saarlane”, leiab pea iga päev.

Saaremaa ja saarlased on isegi väikese Eesti mastaabis miskit sedavõrd erilist, et geograafiline või rahvusgrupi tunnus mingi uudise külge kinnitada tundub üsna loomulik. Kellegi jaoks võib see tunduda ehk häirivgi, nii nagu mõned ei talu avalikus teaberuumis “labast ja matslikku” Saare murret, aga tegelikult on see järjekindel isevoolne turundus.

Tugev kohavaim on Saaremaa õnn – väina tagant, suurematest vahemaadest rääkimata, tundub ta veelgi ahvatlevam ja südame külge hakkavam kui kohapeal. Seepärast ongi Saaremaa tasuta turundajaid nii palju. Noori ja vanu, tuntud ja tundmatuid.

Samas tuleb nõustuda Hanna Martinsoniga, kes tõdeb, et Saaremaa turundamine ei ole tegelikult siiski päris tasuta töö. Tasuks on tõepoolest Saaremaa ise – kodukoht, mida armastavad nii need, kes siit pärit, kui need, kes selle koha avastamise järel sellesse jäägitult kiinduvad.