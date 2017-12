Opositsioon sai volikogus esimese võidu

Saaremaa vallavolikogu liikmete pöördumine seoses riigieelarvest 400 000 euro eraldamisega OÜ-le Mõntu Sadam ei läinud pärast pikka arutelu istungil hääletusele. Peale jäi opositsiooni seisukoht avaldus nimeliselt allkirjastada.



Ettekannetes ja sõnavõttudes toodi välja poolt- ja vastuargumente. Pooldajad nägid seda võimalusena arendada Saaremaa ja Läti vahelist laevaliiklust, opositsionäärid nägid ohtu raha eraldamises eraisikule kuuluvale sadamale.

Valimisliidu Saarlane esindaja, endine Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep uuris, kas eraldatavat 400 000 eurot ei arvata äkki maha riigipoolsest võimalikust täiendavast ühinemistoetusest. Ja kui see peaks juhtuma, kas siis volikogu esimees, kelle nimel kiri peaks riigikogusse minema, võtab ka poliitilise vastutuse?

Reformierakondlane ja endine Kuressaare linnapea Jaanus Tamkivi ütles, et kui kõnealune raha on riigieelarves olemas, siis annab see kindluse, et tarvidusel saab seda ka kasutada. Kui aga selgub, et seda pole tarvis, siis seda loodetavasti ka ei tehta, lisas ta.

Valimisliidu Saarlane esindaja Mart Maastik ütles, et Saaremaa volikogu pädevuses pole kiita ega laita vabariigi valitsuse otsuseid. Ta palus valimisliidu nimel toetuskiri allkirjastada nimeliselt ja seetõttu läbi viia ka nimeline hääletamine.

Volikogu esimees Tiiu Aro tegi selle peale 10-minutilise pausi ja vallavolinike vahel algas tõsine arutelu. Nii mõnigi avaldas toimunu üle imestust, sest isegi kogenud poliitikud pole sellist asja Saaremaal varem näinud.

Üllatus tabas kohalolnuid siis, kui Tiiu Aro teatas, et hääletust ei tule, kuna juriidiliselt ei ole tegu õigusaktiga. Nii saavad kõik raha eraldamist toetavad saadikud kuni teisipäevani kinnitada oma poolehoidu allkirjaga.

Keskerakondlasest volinik, Mõntu sadama omanik Mihkel Undrest arutelus ei osalenud.