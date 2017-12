Reet Pull, Orissaare seeneline ja Kure kohvik käsikäes EHK KES TURUNDAVAD SAAREMAAD TASUTA

Turismiorganisatsioonid teevad pidevalt rahalisi pingutusi, et tellida ja jagada Saaremaad tutvustavad voldikuid, mis turiste siia meelitaks. Laitmata seda tegevust maha, tasub siiski tõdeda, et samal ajal eksisteerib terve hulk nn tasuta turundajaid, kes pelgalt Saare murret kõneldes ja saarlane olles loovad iga jumala päev Saaremaale positiivset kuvandit. Mõõta nende töö tulemust täpselt vast ei saa, ent tulemus on sel kindlasti.



Võtame näiteks president Kersti Kaljulaidi ninanipsu kohatuna kõlanud „Orissaare seenelise“ aadressil, mis vallandas internetis seeneliste lustaka fotoseeria ning jõudis viimaks tootena purkigi. Või siis “Suure komöödiaõhtu” mullune staartegelane, Juss Haasma kehastatud Reet Pull, kes armastas Viidul “passida ning mitte muhvigi teha”. Saaremaistest toodetest, miniatuursest Kure kohvikust ja rahvusvaheliselt tuntud rallimehest Ott Tänakust rääkimata. Kõik nad turundavad Saaremaad omal moel. Aga mis nad ise sellest arvavad?

KÕRVITSAD JA KURE KOHVIK: positiivset tuleb jagada



Tublideks turundajateks võib pidada Kuressaare südalinnas Saarte Hääle toimetusega samas majas tegutsevat Kure kohvikut ja selle perenaist-peremeest Margit ja Harry Kõrvitsat.

Kõrvitsad on kahtlemata tuntud üle Eesti ja nende tuntus turundab juba iseenesest nii tibatillukest kohvikut kui ka selle asukohta Kuressaaret. Kui kohvik on avatud, on seal melu rohkemgi kui nii mõneski palju suuremas söögikohas ning terves Eestis tuntud näod pole Kure klientuuri hulgas mingi suur erand.

Margit Kõrvits on mõnetisest sümbolistaatusest küll meelitatud, ent jääb oma sõnul siiski pigem tagasihoidlikuks. Ta tõdeb, et kui keegi näeb neis sümboleid, on see väga kena, aga eraldi eesmärk pole see neil kunagi olnud. “Meie pere armastab oma kodukohta ja kui on võimalik Saaremaale kasulik olla, siis seda me ka igal võimalusel reklaamime,” sõnab ta. Otseselt Kõrvitsad ei aruta ega mõtle, millist kuvandit edastada. “Eks see tuleb ikka sisetundest ja sellest, et näeme siin elades nii palju positiivset, mida poleks ju tark ainult endale jätta,” ütleb Margit.

Margiti hinnangul on Saaremaa nn tasuta turundajaid väga palju. Alates noortest ja lõpetades vanadega. Ning tõsi ta on, et tuntud inimestel on seda pisut kergem teha. “Nii ei jää ju kellelgi märkamata kasvõi tuntud muusikud, kokad, sportlased, kes igal sammul Saaremaad turundavad,” märgib ta.

MARGUS MULD = Saaremaa



Kui televiisor hakkab toanurgas ühtäkki Saare murdes kõnelema, siis on teada, et käib “Aktuaalne kaamera” ja uudistega Saaremaalt on eetris üle Eesti tuntud saarlasest korrespondent Margus Muld.

Margus Mulla jaoks on meeldiv, kui inimene Valgas või Narvas vaatab telekat ja uudis Saaremaalt tundub tema jaoks sedavõrd positiivsena, et see sunnib teda Saaremaa vastu suuremat huvi tundma. Mine tea, ehk teinekord saardegi tulema.

Mullale läheb lihtsalt korda, kui tema töö läheb omakorda televaatajale korda. Ekstra mingisugust reklaami Saaremaale Muld enda kinnitusel eetris ei tee ja siia ta mingeid salavihjeid tehes kedagi puhkama ei kutsu, sest uudis peab olema ikkagi reklaamivaba ja püsima teemas. Seda on ta aga küll kuulnud, et tema hääl toovat inimesi teisest toast teleri ette, sest kui on äratuntavalt kuulda Margus Mulda, on teada, et juttu tuleb Saaremaast.

MARTINSON: Saaremaad turundavad kõik saarlased



Näosaates osalenud Saaremaalt pärit reklaamispetsialist ja näitleja Hanna Martinson – Hanna on mänginud ka filmis “Must alpinist” – peab enda üheks Saaremaa tasuta turundajaks tunnistamist suureks auks.

Saaremaa tähendab Hanna jaoks perekonda ja iga kord, kui keegi saarlastest mõne suurema või väiksema asjaga hakkama saab, kajastatakse seda kohalikes väljaannetes.

Ta tõdeb, et see paneb ka mõningase surve peale esindada kodusaart vääriliselt. “Naljakas, et kui kohatakse mõnda saarlast, keda teatakse küll nägupidi, aga muidu ei teretata, väljaspool Saaremaad, siis naeratatakse soojalt,” märgib ta. See on tema arvates tore.

Näosaate ajal tajus Hanna, kuidas saarlased talle pöialt hoiavad, ja see tegi südame soojaks. “Ennast kõrvalt vaadates ikka mõtlesin endamisi, et huvitav, kuidas see teiste meelest välja tuli, kas meeldis, kas tegi uhkeks või hoopis vastupidi,” arutleb ta. Teatavat vastutust tunneb ta oma sõnul tuntud saarlasena küll. “See kaasneb nüüd iga sõnaga, mis üle mu huulte tuleb.”

Samas leiab Hanna, et keegi ei tee Saaremaa turundamise tööd tasuta. “Me kõik oleme palgal. Saaremaa palgal. See koht tasub meile kauni looduse, ürgsuse, armastuse ja koduga,” kinnitab ta.

Lisaks kõigile teistele saarlastele saavad sellest tasust tema hinnangul osa tuntumatest nägudest veel Kristel Aaslaid, Tom Rüütel, Mai Jõgi, Maria Väli, Erko Niit, Teele Viira, Sander Mölder, Ott Tänak, Tuuli Rand, Grete Paia jt. “Neid nimesid võibki loetlema jääda,” arvab Hanna. “On neid, kes turundavad Saaremaad valguses, ja neid, kes varjus, aga üks ei ole tähtsam kui teine.”

Nõnda usubki Hanna, et Saaremaad turundavad pea kõik siit pärit inimesed, kes oma suu lahti teevad. “Meie kõne on lihtsalt nii eriline, et hakkab mandrirahvale kohe kõrvu,” muheleb ta.

SÕNAJALAD: Saaremaal on kõik võimalik



Saaremaaga seostuvatest nimedest kõneldes ei saa üle ega ümber ka laulu- ja tuuleenergeetikaperekonnast Sõnajalad – Andres, Oleg ja Siiri, Viivi.

Seda, et perekond elab Salme külje all, lendab helikopteriga ja ajab edukat tuulikuäri, teab vist pea iga eestlane, kes on Sõnajalgadest midagi kuulnud. Tõsi, pere naispoolest on viimasel ajal vähem kuulda.

Vendadest Sõnajalgadest üks, Oleg Sõnajalg tõdeb, et tema ja Andrese tähelepanu on praegu täielikult suunatud tuuletehnoloogia arendamisele ja sellel alal lihtsalt tuntud olemine ei anna mitte midagi ega ava ühtegi ust. Pigem see isegi mõnevõrra takistab. “Me ei mõtle igapäevaselt enda või Saaremaa mainele, vaid teeme võimalikult hästi tööd, mida armastame,” nendib Oleg. “Saaremaa on meie jaoks südamelähedane, sest esimene Eleoni tuulik on sündinud just Saaremaa tuultes.”

Samas toonitab ta, et selle tuuliku taga ei ole üksnes nemad kaks, vaid ka teadlased Saksa ja Soome ülikoolidest ning parimad insenerid mitmest tuntud rahvusvahelisest ettevõttest.

Eleon AS-i tehnoloogia on ennast tõestanud ja selle vastu on huvi tuntud kõikjalt Euroopast. Sõnajalad usuvad, et sellest võib saada mitte ainult Saaremaa, vaid kogu Eesti edulugu. “Kui juba keerukat tuulikutööstust on võimalik alustada Saaremaalt, siis on Saaremaal kõik võimalik,” ütleb Oleg Sõnajalg.

OTT TÄNAK: on tore inimesi emotsionaalselt turgutada



Üks maailma parimaid rallisõitjaid, Saaremaalt sirgunud Ott Tänak on samuti üks neist, kelle nimi kohe Saaremaaga assotsieerub. Et Ott on üle ilma tuntud sportlane ja valdavalt ikka teatakse, et tegu on saarlasega, on tänu talle iseenesest tekkiv positiivne reklaam Saaremaale tohutu.

Ott ise lausub, et päris ausalt tunnistades ei ole ta sellele kunagi niimoodi mõelnudki. Mingil määral usub ta samas küll, et just tema Saaremaa päritolu on see, mis on aidanud tal jõuda sinna, kus ta omadega praegu on. “Ilmselgelt oleks olnud raske läbi selle ümbritseva rägastiku ilma piisava kanguseta tulla,” tõdeb ta.

Ott Tänak ei ütleks oma sõnul, et ta üks Saaremaa sümboleid on, kuid fännide toetus Saaremaa rallil andis aimu, kui palju temal ja ta kaardilugejal neid siiski leidub.

“On kindlasti tore inimesi vahel emotsionaalselt turgutada. Kas positiivselt või negatiivselt, aga vaheldust pakub see ehk siiski,” arvab Tänak, kes usub, et saare privaatsus teeb sellest lihtsalt ühe ääretult erilise koha.

KRISTJAN LEEDO: liha ja kala turundavad ühtviisi hästi



Oma passiivne turundajaroll on ka igal Saaremaal toodetud toiduainel, mis kaupluseriiulitel just oma saarelist “sünnipaika” rõhutab.

“Olen nõus, et Saaremaa Lihatööstus ja meie toodang on üks Saaremaa turundajatest,” ütleb Saaremaa Lihatööstuse juhatuse esimees Kristjan Leedo. Samas rõhutab ta, et kindlasti pole nad ainsad, sest tegelikult on Saaremaal ju palju teisigi tootmisettevõtteid ja toiduainetööstusi, mis üle Eesti, aga ka lähivälismaal Saaremaa kuvandit positiivses võtmes näitavad.

“Ses mõttes võib tunda vaid heameelt, et Saaremaa tootjatest ei ole keegi läinud kaasa odava tootega ja kõik on hoidnud kvaliteeti kõrgel,” tähendab ta. Seejuures võib rääkida nii juustudest, kohukestest, leivast, kalast – paljudest erinevatest toodetest. Sama oluline osa on turundajana ka väiksematel tootjatel, näiteks käsitööõllede pruulijatel.

“Nad kõik annavad oma osa Saaremaa positiivse kuvandi loomisse,” toonitab Kristjan Leedo.

SAAREMAA VIINA TOOTJA: tunneme suurt vastutust



Tahes-tahtmata turundab Saaremaad tugevalt ka Saaremaa viin. Selle tootja Altia Eesti tegevjuhi Kristel Metsa sõnul ongi nad ametliku nimega Saaremaa vodka pudeli kuju ja etiketi koos kõikide elementidega kujundanud Saaremaad silmas pidades.

Tema hinnangul on seejuures hea vaadata toodet kui sellist ning mitte teha muid järeldusi, mis seonduvad alkoholiga.

Metsa kinnitusel tunnevad nad tootjana suurt vastutust, millise kuvandi Saaremaa viin Saaremaast loob. “Igas meie turundustegevuses ja koostööprojektides peame silmas Saaremaad, et meie tegevus annaks tootega saarele au ja teeks eestimaalased uhkeks,” räägib Mets.

Samas on tema arvates Saaremaa kõige paremad tasuta turundajad kõik saarlased ise nimesid nimetamata. “Kokad, sommeljeed, fotograafid, autojuhid – kõik, kes on pärit Saaremaalt, on selle imeilusa ja ainulaadse kandi imepärased turundajad,” leiab ta. “Minul isiklikult on au saarlastega pidevalt kokku juhtuda ja reeglina on see alati positiivne kohtumine.”