Tulekul pärandkoosluste taastamise uuring

Keskkonnainvesteeringute keskuse rahastamisel viiakse läbi 90 000 eurot maksev uuring, millega nõustatakse Eesti riiki pärandkoosluste majandamisel Euroopa Liidu ees võetud kohustuste täitmisel.



Uuringu tulemusel valmib ülevaade taastatud poollooduslike koosluste hooldamise hetkeolukorrast ja peamistest probleemidest ning antakse vastus küsimusele, kuidas korraldada poollooduslike koosluste taastamist ja hooldamist kõige kuluefektiivsemal moel.

Looduskaitse arengukava (LAK) näeb ette, et aastaks 2020 suureneb taastatud ja hooldatud poollooduslike koosluste pindala 45 000 hektarini. Lisaks tuleb aastaks 2030 lahendada veel ligikaudu 15 000 ha poollooduslike koosluste kaitse korraldamine. Hinnanguliselt vajabki Eestis kaitstavatel aladel säilitamist 60 000 hektarit poollooduslikke kooslusi.

Uuring peab välja tooma, kui palju investeeringutoetust saanud aladest on praeguseks hoolduses. Samuti selle, kus on suuremad vajakajäämised ja mis on nende põhjused nii pindalade kui ka tööde kvaliteedi osas. Uuring teeb ülevaate poollooduslike koosluste taastajatest ja hooldajatest ning analüüsib, kui paljud neist tegelevad puhtalt ainult taastamise või hooldamisega ja kui paljud teevad seda muu põllumajandustegevuse kõrvalt.

Hooldajatelt ja taastajatelt uuritakse, mis võib nende hinnangul takistada pärandkoosluste taastamist ja hooldamist, taastatud alade hooldusse minemist ja uutele aladele laienemist. Selgitatakse välja kulu­struktuur niitude taastamisel ja hooldamisel erinevate elu­paigatüüpide lõikes. Võimalusel ka Eesti erinevates piirkondades. Näiteks vajaks väljatoomist, milline on taastamis- ja hooldamistehnika keskmine töövõime erinevatel niidutüüpidel ja millisest pindalast alates on ala taastamine või hooldamine erinevate elupaigatüüpide lõikes piisavalt kasumlik.

Tuuakse välja ka erinevate toetusmeetmete tugevused ja nõrkused Eesti olukorras ning alternatiivsed toetusskeemide ettepanekud. Analüüsitakse niidetud heina alternatiivseid kasutusvõimalusi.

KIK-i korraldatud esialgsele hinnapäringule tuginedes on uuringu eelarve 90 000 eurot ja kestus 10 kuud. Uuring viiakse läbi 2018. aastal.