Vallavolikogu toetas Tori kalasadama ehitamist

Saaremaa vallavolikogu otsustas eraldada Tori kalasadama ehitamiseks eelarvest kaasfinantseeringuna 100 000 eurot.



Kalasadama rekonstrueerimise poolt oli 20 ja vastu 8 volinikku, üks jäi erapooletuks. Kesk­erakondlasest vallavolinik Mihkel Undrest taandas end hääletuselt, kuna EKRE saadikult Jaen Teärilt kostis repliik, et Undresti juhitava Saarte Kalanduse toetus tema poja Mart Undresti algatatud projektile ei ole kohane.

Projekti kaitsnud abivallavanem Mart Mäeker ütles, et Tori on Kuressaarele ja meie külalistele oluline piirkond. “Kuressaare linnavolikogus poleks selle sadamaga probleemi olnud, aga suures vallas on huvigruppe rohkem, sest mängu tuleb terve Saaremaa ja seepärast tekivad selle vajaduse üle ka vaidlused,” lausus ta, lisades, et see on kalurite endi soov ja nemad on sellest sadamast huvitatud.

Tema sõnul ei saa läheduses asuv jahisadam olla kalasadam, sest seal on hotellid ja puhkajad, müra ja probleemid parkimisega. Ka sadama haldaja Saaremaa merispordi selts ei pea kalapaate jahisadamasse ja spaade lähedusse sobilikuks.

“Ei kujuta ette, kuidas kalurid ja puhkajad seal läbisegi toimetavad ning nad ei tunne end kindlasti seal mugavalt. Kui kalurid oleks tahtnud jahisadamas olla, siis poleks kindlasti praegust olukorda,” tõdes Mäeker.

Valimisliidu Saarlane esindaja Mart Maastik soovitas aja maha võtta ja püstitada uue lähteülesande. “Selle sadama võiks korda saada kordades odavamalt ja oleks hea arvestada ka üldsuse arvamusega,” märkis ta. “Praegune betoonist projekt on ebamõistlikult kallis. Võimalus oleks rajada ujuvkai. Selline sadam oleks võimalik 20 000 euroga valmis saada.”

Maastikule oponeeris reformierakondlane Andres Tinno, kes hindas kolleegi arvutused ja mõttekäigu valeks, kuna Nasval on näide ujuvkai ehitamisest olemas ja sestap ka hinnatase teada. Nii soovitas ta küsimusega edasi minna ja ära hääletada.

Ka Mihkel Undrest pidas seda plaani kehvaks. Ujuvkail on kaluril keeruline hakkama saada, kuna see kõigub ja täis kalakastidega on sellel raske toimetada. Ka pidas ta maksumust utoopiaks. Siin oli aga sellele seisukohale vastu EKRE saadik Mart Saarso. “Olen sõitnud ümber maailma nii jahi kui ka raudlaevaga, näinud oma elus sadu sadamaid ning jutt, et kõigutab ja ei saa hakkama, lihtsalt ei päde,” lausus ta, kinkides Undrestile omakirjutatud raamatu sadamatest. Undrest andis talle selle aga solvunult tagasi, pidades ennast sadamate alal asjatundjaks.

Kokkuvõttes jäi aga kõlama reformierakondlase Jaanus Tamkivi seisukoht. “Kui teha, siis korralikult,” lausus ta. “Nende töödega saaks lahendatud kalurite probleemi ja ka rannapromenaadi korda.”