VASTUKAJA: Pall ühte väravasse

VASTUKAJA: “Võimuliit toetab Mõntu sadamat” (SH, 7.12)

Pall ühte väravasse



“Saaremaa valla võimuliit on valmistanud ette volikogu toetusavalduse AS-ile Mõntu Sadam riigieelarvest eraldatava 400 000 euro kohta,” kirjutab endine veeteede ameti Saaremaa osakonna juht Jüri Kuusk. “Tundub, et midagi on siin mäda, nimelt see, et vägisi tahetakse mängida palli ühte väravasse.”

Milleks oli siis üldse vaja kirjutada ja rääkida sellest, et tegeletakse kahe variandiga laevaliikluse avamisel, kui oli juba ette teada, et eelistatakse Mõntu–Ventspilsi liini. Teine variant oli Roomassaare–Riia liin.

Kas Saaremaa vallavalitsus on rahva arvamust küsinud, kas on peetud rahvaga selles küsimuses dialoogi?

Heakene küll, kui Mõntu, siis Mõntu, me võime ju korraks niimoodi mõelda. Kuid mõtiskleme taas veidikene selle Mõntu–Ventspilsi parvlaevaliini avamise plaani üle.

Milleks panna seda liini sõitma parvlaev, kui majanduslikult oleks palju mõistlikum teha seda kas kiirkatamaraani või mõne muu kiirekäigulise laevaga. Millist majanduslikku kasu saaksime, kui liinil sõidaks parvlaev (piletimüügist ja kaimaksust saadavad tulud välja arvata)? Kui palju saarlasi või ka eestlasi hakkaks läbi Ventspilsi Euroopasse sõitma? Suure tõenäosusega oleks nende arv marginaalne.

Suurem seltskond saabuks pigem lätlaste ja miks ka mitte leedulaste näol hoopiski siiapoole, et nautida saarelist olemist.

Kuna minister Ossinovski “targal” juhtimisel on meie riigis paljude kaupade aktsiisid taevastesse kõrgustesse tõstetud, siis on küllaltki tõenäoline, et sealtpoolt tulijad siia Saaremaale oma raha eriti ei jäta. Kuna toiduained ja just alkohol on sealpool tunduvalt odavamad, siis ostetakse vajalik kraam suuremas osas Lätimaalt kaasa ning enne parvlaevale sõitmist tangitakse oma autod pilgeni odavamat bensiini täis.

Eelpool toodut arvesse võttes oleks tunduvalt mõistlikum tuua parvlaeva asemel liinile mõni tavaline alus, millega reisijad saaksid merd ületada tunduvalt kiiremini. Pealegi oleks selliste aluste süvis väiksem ning ära jääks küllaltki kallis ja töömahukas faarvaatri süvendamine.

Kuid see ei ole veel kõik. Mõntus tuleks avada autode ja miks mitte ka nõndanimetatud karavanide laenutus. Mõntusse saabunud turist saaks sealt kohe auto laenutada ja vurada sellega Saaremaa kaunimaid kohti avastama. Sellisel juhul peab ta kütuse ostma Saaremaalt, jättes niimoodi oma raha siia. Täpselt samamoodi peaks ta siit ostma endale toiduaineid ja heal juhul isegi ehk alkoholi, sest Lätimaalt seda käe otsas kuigi suures koguses kaasa ei tassi.

Niimoodi edasi arutledes hakkab tasapisi meie silme ees lahti rulluma laiem pilt kogu sellest Saaremaa ja Lätimaa vahelisest laevaühendusest ning me näeme, et ainult pimesi Mõntu–Ventspilsi parvlaevaühendust toetades ei jõua me kuigi kaugele. Dialoogi rahvaga on vaja, on vaja ära kuulata kõikide arvamusi ja seisukohti ning alles siis õige otsus teha.